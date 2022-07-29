https://ria.ru/20220729/renault-1805811393.html
Renault оценила убыток от прекращения деятельности в России
Renault оценила убыток от прекращения деятельности в России - РИА Новости, 29.07.2022
Renault оценила убыток от прекращения деятельности в России
Французская автомобильная группа Renault в первом полугодии получила чистый убыток в размере 2,3 миллиарда евро из-за ухода из России, следует из отчетности... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:47
2022-07-29T11:47
2022-07-29T11:47
экономика
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россия
renault
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Французская автомобильная группа Renault в первом полугодии получила чистый убыток в размере 2,3 миллиарда евро из-за ухода из России, следует из отчетности компании."Чистый убыток от прекращения деятельности в размере 2,3 миллиарда евро связан с неденежной корректировкой из-за прекращения промышленной активности в России", - говорится в сообщении.В мае Renault передала свои российские активы в государственную собственность: доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве.В итоге в целом по итогам полугодия группа получила чистый убыток в 1,357 миллиарда евро после прибыли в 354 миллиона годом ранее, при этом общая выручка группы составила 21,057 миллиарда евро, сократившись на 10% в годовом выражении. А общее число произведённых за полгода автомобилей группы составило 348 тысяч.Renault также оценила, что по итогам года недопроизводство, связанное с дефицитом полупроводников, составит 300 тысяч автомобилей.
https://ria.ru/20220727/volkswagen-1805382952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, renault, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Renault оценила убыток от прекращения деятельности в России
Renault оценила чистый убыток от прекращения деятельности в России в 2,3 миллиарда евро
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Французская автомобильная группа Renault в первом полугодии получила чистый убыток в размере 2,3 миллиарда евро из-за ухода из России, следует из отчетности
компании.
"Чистый убыток от прекращения деятельности в размере 2,3 миллиарда евро связан с неденежной корректировкой из-за прекращения промышленной активности в России", - говорится в сообщении.
В мае Renault передала свои российские активы в государственную собственность: доля в "АвтоВАЗе
" перешла ФГУП "НАМИ
", завод "Рено Россия" - городу Москве
.
В итоге в целом по итогам полугодия группа получила чистый убыток в 1,357 миллиарда евро после прибыли в 354 миллиона годом ранее, при этом общая выручка группы составила 21,057 миллиарда евро, сократившись на 10% в годовом выражении. А общее число произведённых за полгода автомобилей группы составило 348 тысяч.
Renault также оценила, что по итогам года недопроизводство, связанное с дефицитом полупроводников, составит 300 тысяч автомобилей.