https://ria.ru/20220729/renault-1805811393.html

Renault оценила убыток от прекращения деятельности в России

Renault оценила убыток от прекращения деятельности в России - РИА Новости, 29.07.2022

Renault оценила убыток от прекращения деятельности в России

Французская автомобильная группа Renault в первом полугодии получила чистый убыток в размере 2,3 миллиарда евро из-за ухода из России, следует из отчетности... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:47

2022-07-29T11:47

2022-07-29T11:47

экономика

авто

россия

renault

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Французская автомобильная группа Renault в первом полугодии получила чистый убыток в размере 2,3 миллиарда евро из-за ухода из России, следует из отчетности компании."Чистый убыток от прекращения деятельности в размере 2,3 миллиарда евро связан с неденежной корректировкой из-за прекращения промышленной активности в России", - говорится в сообщении.В мае Renault передала свои российские активы в государственную собственность: доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве.В итоге в целом по итогам полугодия группа получила чистый убыток в 1,357 миллиарда евро после прибыли в 354 миллиона годом ранее, при этом общая выручка группы составила 21,057 миллиарда евро, сократившись на 10% в годовом выражении. А общее число произведённых за полгода автомобилей группы составило 348 тысяч.Renault также оценила, что по итогам года недопроизводство, связанное с дефицитом полупроводников, составит 300 тысяч автомобилей.

https://ria.ru/20220727/volkswagen-1805382952.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, авто, россия, renault, в мире, санкции, санкции в отношении россии