https://ria.ru/20220729/razgovor-1806002291.html

Белый дом не планирует разговора Байдена с Путиным

Белый дом не планирует разговора Байдена с Путиным - РИА Новости, 29.07.2022

Белый дом не планирует разговора Байдена с Путиным

Планов организовать разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока нет, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T22:45

2022-07-29T22:45

2022-07-29T22:45

в мире

энтони блинкен

сергей лавров

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Планов организовать разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока нет, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.В пятницу по инициативе США состоялся первый за несколько месяцев телефонный разговор американского госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20220729/bayden-1805998656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, энтони блинкен, сергей лавров, сша, россия