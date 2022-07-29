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Белый дом не планирует разговора Байдена с Путиным - РИА Новости, 29.07.2022
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Белый дом не планирует разговора Байдена с Путиным
Белый дом не планирует разговора Байдена с Путиным - РИА Новости, 29.07.2022
Белый дом не планирует разговора Байдена с Путиным
Планов организовать разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока нет, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T22:45
2022-07-29T22:45
в мире
энтони блинкен
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сша
россия
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Планов организовать разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока нет, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.В пятницу по инициативе США состоялся первый за несколько месяцев телефонный разговор американского госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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в мире, энтони блинкен, сергей лавров, сша, россия
22:45 29.07.2022
 
Белый дом не планирует разговора Байдена с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома: планов организовать разговор Байдена и Путина пока нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Планов организовать разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока нет, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Что касается звонка или планов звонка, планов по организации звонка президента президенту Путину нет", - сказала Жан-Пьер журналистам.
В пятницу по инициативе США состоялся первый за несколько месяцев телефонный разговор американского госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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