https://ria.ru/20220729/razgovor-1806002291.html
Белый дом не планирует разговора Байдена с Путиным
Белый дом не планирует разговора Байдена с Путиным - РИА Новости, 29.07.2022
Белый дом не планирует разговора Байдена с Путиным
Планов организовать разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока нет, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T22:45
2022-07-29T22:45
2022-07-29T22:45
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Планов организовать разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока нет, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.В пятницу по инициативе США состоялся первый за несколько месяцев телефонный разговор американского госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20220729/bayden-1805998656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энтони блинкен, сергей лавров, сша, россия
Белый дом не планирует разговора Байдена с Путиным
Пресс-секретарь Белого дома: планов организовать разговор Байдена и Путина пока нет