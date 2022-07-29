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Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Байдена - РИА Новости, 29.07.2022
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Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Байдена
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Байдена - РИА Новости, 29.07.2022
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Байдена
Планов разговора президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:11
2022-07-29T13:32
политика
россия
сша
владимир путин
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Планов разговора президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока плана по Путину и Байдену никакого нет. Что касается возможного разговора Лаврова и Блинкена, то прошу вас обращаться к моей коллеге Маше Захаровой", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие у Кремля ожидания от разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и планируется ли организовать по итогам этих переговоров встречу или телефонный разговор Путина и Байдена.
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политика, россия, сша, владимир путин, джо байден, дмитрий песков
13:11 29.07.2022 (обновлено: 13:32 29.07.2022)
 
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Байдена

Песков заявил об отсутствии планов проведения телефонного разговора Путина и Байдена

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Планов разговора президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока плана по Путину и Байдену никакого нет. Что касается возможного разговора Лаврова и Блинкена, то прошу вас обращаться к моей коллеге Маше Захаровой", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие у Кремля ожидания от разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и планируется ли организовать по итогам этих переговоров встречу или телефонный разговор Путина и Байдена.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
00:49
Американский офицер вступился за Путина
 
ПолитикаРоссияСШАВладимир ПутинДжо БайденДмитрий Песков
 
 
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