https://ria.ru/20220729/razgovor-1805839137.html

Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Байдена

Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Байдена - РИА Новости, 29.07.2022

Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Байдена

Планов разговора президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:11

2022-07-29T13:11

2022-07-29T13:32

политика

россия

сша

владимир путин

джо байден

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Планов разговора президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока плана по Путину и Байдену никакого нет. Что касается возможного разговора Лаврова и Блинкена, то прошу вас обращаться к моей коллеге Маше Захаровой", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие у Кремля ожидания от разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и планируется ли организовать по итогам этих переговоров встречу или телефонный разговор Путина и Байдена.

https://ria.ru/20220729/krizis-1805739106.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, владимир путин, джо байден, дмитрий песков