https://ria.ru/20220729/razgovor-1805839137.html
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Байдена
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Байдена - РИА Новости, 29.07.2022
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Байдена
Планов разговора президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:11
2022-07-29T13:11
2022-07-29T13:32
политика
россия
сша
владимир путин
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Планов разговора президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока плана по Путину и Байдену никакого нет. Что касается возможного разговора Лаврова и Блинкена, то прошу вас обращаться к моей коллеге Маше Захаровой", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие у Кремля ожидания от разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и планируется ли организовать по итогам этих переговоров встречу или телефонный разговор Путина и Байдена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, владимир путин, джо байден, дмитрий песков
13:11 29.07.2022 (обновлено: 13:32 29.07.2022)
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Байдена
Песков заявил об отсутствии планов проведения телефонного разговора Путина и Байдена