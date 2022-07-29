https://ria.ru/20220729/rakety-1805875864.html

ВСУ нанесли серию ракетных ударов в районе Каховской ГЭС

ВСУ нанесли серию ракетных ударов в районе Каховской ГЭС - РИА Новости, 29.07.2022

ВСУ нанесли серию ракетных ударов в районе Каховской ГЭС

Украинская армия нанесла серию ракетных ударов по району, где находится Каховская ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:09

2022-07-29T15:09

2022-07-29T16:40

специальная военная операция на украине

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Украинская армия нанесла серию ракетных ударов по району, где находится Каховская ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.По его словам, ВСУ целенаправленно бьют в район ГЭС, несмотря на то что там сейчас находится много гражданских машин, которые переезжают на другой берег по дамбе электростанции.Леонтьев уточнил, что повреждена дорога на подъезде к ГЭС.Сама станция не пострадала и продолжает работать, в Новой Каховке разрушений также нет, заключил собеседник агентства.В последние недели украинская армия усилила обстрелы ГЭС в Новой Каховке. Как правило, огонь ведется из американской РСЗО HIMARS. Особенно мощный удар ВСУ нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.Помимо этого, несколько ракетных ударов пришлись по Антоновскому мосту близ Херсона. По мнению местных властей, так ВСУ пытаются прекратить транспортное сообщение через Днепр.Российские военные в середине марта взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Обе области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220722/pvo-1804251838.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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