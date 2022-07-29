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В России начнут применять установки "Росатома" для лучевой терапии рака - РИА Новости, 29.07.2022
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В России начнут применять установки "Росатома" для лучевой терапии рака
В России начнут применять установки "Росатома" для лучевой терапии рака - РИА Новости, 29.07.2022
В России начнут применять установки "Росатома" для лучевой терапии рака
Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение на импортозамещающий комплекс лучевой терапии на базе ускорителя электронов "Оникс", созданный специалистами... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:51
2022-07-29T15:51
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение на импортозамещающий комплекс лучевой терапии на базе ускорителя электронов "Оникс", созданный специалистами госкорпорации "Росатом", начало поставок этих установок в клиники запланировано на 2023 год, сообщила пресс-служба дивизиона "Росатома" в области здравоохранения - компании "Русатом Хэлскеа".По сравнению с аналогами этот комплекс отличается низкими эксплуатационными затратами с сохранением надежности, большей доступностью сервисной службы и отечественных комплектующих на протяжении всего жизненного цикла оборудования, отмечается в пресс-релизе.В России потребность в линейных ускорителях для лечения рака все еще находится на высоком уровне и составляет не менее 200 таких аппаратов, подчеркивает компания.Разработчиком "Оникса" стал Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации, входящий в контур управления "Русатом Хэлскеа"."Производственные мощности "Росатома" позволят восполнить дефецит линейных ускорителей на территории Российской Федерации и повысить доступность населения к услугам качественной высокотехнологичной онкологической помощи. Первые поставки комплекса лучевой терапии на базе ускорителя электронов "Оникс" в лечебные учреждения запланированы на 2023 год", - отмечается в пресс-релизе.
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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
15:51 29.07.2022
 
В России начнут применять установки "Росатома" для лучевой терапии рака

Росздравнадзор разрешил применять установки "Росатома" "Оникс" для лучевой терапии рака

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип "Росатом"
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение на импортозамещающий комплекс лучевой терапии на базе ускорителя электронов "Оникс", созданный специалистами госкорпорации "Росатом", начало поставок этих установок в клиники запланировано на 2023 год, сообщила пресс-служба дивизиона "Росатома" в области здравоохранения - компании "Русатом Хэлскеа".
"Комплекс лучевой терапии "Оникс" создан на базе компактного медицинского линейного ускорителя с пучком тормозного излучения номинальной энергией 6 МэВ – в большинстве случаев такой энергии достаточно для проведения лучевой терапии, к тому же это снижает требования к защите помещений и персонала от радиации", - говорится в сообщении.
По сравнению с аналогами этот комплекс отличается низкими эксплуатационными затратами с сохранением надежности, большей доступностью сервисной службы и отечественных комплектующих на протяжении всего жизненного цикла оборудования, отмечается в пресс-релизе.
В России потребность в линейных ускорителях для лечения рака все еще находится на высоком уровне и составляет не менее 200 таких аппаратов, подчеркивает компания.
Разработчиком "Оникса" стал Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации, входящий в контур управления "Русатом Хэлскеа".
"Производственные мощности "Росатома" позволят восполнить дефецит линейных ускорителей на территории Российской Федерации и повысить доступность населения к услугам качественной высокотехнологичной онкологической помощи. Первые поставки комплекса лучевой терапии на базе ускорителя электронов "Оникс" в лечебные учреждения запланированы на 2023 год", - отмечается в пресс-релизе.
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РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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