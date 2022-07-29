https://ria.ru/20220729/rak-1805894276.html

В России начнут применять установки "Росатома" для лучевой терапии рака

В России начнут применять установки "Росатома" для лучевой терапии рака - РИА Новости, 29.07.2022

В России начнут применять установки "Росатома" для лучевой терапии рака

Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение на импортозамещающий комплекс лучевой терапии на базе ускорителя электронов "Оникс", созданный специалистами... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:51

2022-07-29T15:51

2022-07-29T15:51

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение на импортозамещающий комплекс лучевой терапии на базе ускорителя электронов "Оникс", созданный специалистами госкорпорации "Росатом", начало поставок этих установок в клиники запланировано на 2023 год, сообщила пресс-служба дивизиона "Росатома" в области здравоохранения - компании "Русатом Хэлскеа".По сравнению с аналогами этот комплекс отличается низкими эксплуатационными затратами с сохранением надежности, большей доступностью сервисной службы и отечественных комплектующих на протяжении всего жизненного цикла оборудования, отмечается в пресс-релизе.В России потребность в линейных ускорителях для лечения рака все еще находится на высоком уровне и составляет не менее 200 таких аппаратов, подчеркивает компания.Разработчиком "Оникса" стал Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации, входящий в контур управления "Русатом Хэлскеа"."Производственные мощности "Росатома" позволят восполнить дефецит линейных ускорителей на территории Российской Федерации и повысить доступность населения к услугам качественной высокотехнологичной онкологической помощи. Первые поставки комплекса лучевой терапии на базе ускорителя электронов "Оникс" в лечебные учреждения запланированы на 2023 год", - отмечается в пресс-релизе.

https://ria.ru/20220406/tomograf-1782079487.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)