В России начнут применять установки "Росатома" для лучевой терапии рака
Росздравнадзор разрешил применять установки "Росатома" "Оникс" для лучевой терапии рака
Логотип "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение на импортозамещающий комплекс лучевой терапии на базе ускорителя электронов "Оникс", созданный специалистами госкорпорации "Росатом", начало поставок этих установок в клиники запланировано на 2023 год, сообщила пресс-служба дивизиона "Росатома" в области здравоохранения - компании "Русатом Хэлскеа".
"Комплекс лучевой терапии "Оникс" создан на базе компактного медицинского линейного ускорителя с пучком тормозного излучения номинальной энергией 6 МэВ – в большинстве случаев такой энергии достаточно для проведения лучевой терапии, к тому же это снижает требования к защите помещений и персонала от радиации", - говорится в сообщении.
По сравнению с аналогами этот комплекс отличается низкими эксплуатационными затратами с сохранением надежности, большей доступностью сервисной службы и отечественных комплектующих на протяжении всего жизненного цикла оборудования, отмечается в пресс-релизе.
В России потребность в линейных ускорителях для лечения рака все еще находится на высоком уровне и составляет не менее 200 таких аппаратов, подчеркивает компания.
Разработчиком "Оникса" стал Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации, входящий в контур управления "Русатом Хэлскеа".
"Производственные мощности "Росатома" позволят восполнить дефецит линейных ускорителей на территории Российской Федерации и повысить доступность населения к услугам качественной высокотехнологичной онкологической помощи. Первые поставки комплекса лучевой терапии на базе ускорителя электронов "Оникс" в лечебные учреждения запланированы на 2023 год", - отмечается в пресс-релизе.