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Украинские войска пытались атаковать Мелитополь с помощью беспилотников - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/pvo-1805737738.html
Украинские войска пытались атаковать Мелитополь с помощью беспилотников
Украинские войска пытались атаковать Мелитополь с помощью беспилотников - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска пытались атаковать Мелитополь с помощью беспилотников
Система ПВО в Мелитополе отразила атаку украинских беспилотников, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T00:02
2022-07-29T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
запорожская область
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Система ПВО в Мелитополе отразила атаку украинских беспилотников, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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мелитополь
запорожская область
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в мире, мелитополь, запорожская область, украина, россия
00:02 29.07.2022 (обновлено: 10:44 29.07.2022)
 
Украинские войска пытались атаковать Мелитополь с помощью беспилотников

Член Запорожской ВГА Рогов: система ПВО в Мелитополе отразила атаку украинских БПЛА

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Система ПВО в Мелитополе отразила атаку украинских беспилотников, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Украинские боевики ночью предприняли попытку атаковать гражданскую инфраструктуру Мелитополя ударными беспилотниками. Сработала система противовоздушной обороны. Атака отражена", — сказал он.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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