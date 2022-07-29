https://ria.ru/20220729/pvo-1805737738.html

Украинские войска пытались атаковать Мелитополь с помощью беспилотников

Украинские войска пытались атаковать Мелитополь с помощью беспилотников - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские войска пытались атаковать Мелитополь с помощью беспилотников

Система ПВО в Мелитополе отразила атаку украинских беспилотников, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T00:02

2022-07-29T00:02

2022-07-29T10:44

специальная военная операция на украине

в мире

мелитополь

запорожская область

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804972362_0:0:2593:1460_1920x0_80_0_0_baceedd91a34a70473a18ebab40e56c8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Система ПВО в Мелитополе отразила атаку украинских беспилотников, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220728/ranenaya-1805710394.html

мелитополь

запорожская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мелитополь, запорожская область, украина, россия