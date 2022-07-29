https://ria.ru/20220729/putin-1805984074.html
Володин считает, что при Путине политики стали больше думать о людях
Володин считает, что при Путине политики стали больше думать о людях - РИА Новости, 29.07.2022
Володин считает, что при Путине политики стали больше думать о людях
Политики в РФ стали меньше думать о себе и больше о людях и России после того, как президентом стал Владимир Путин, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T20:26
2022-07-29T20:26
2022-07-29T20:26
политика
владимир путин
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804894621_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_02fc61519f2780f896053e3f38b8b9ec.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 29 июл - РИА Новости. Политики в РФ стали меньше думать о себе и больше о людях и России после того, как президентом стал Владимир Путин, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Лишь после того, как президентом стал Владимир Владимирович Путин, сумевший объединить и левых, и правых в повестку развития страны для решения вопросов, которые стояли перед гражданами, у нас стало больше ответственности, политики стали думать уже меньше о себе, о партиях, а больше о людях и России", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".
https://ria.ru/20220326/volodin-1780266580.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804894621_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_57c458a882e9fedbf31f2c42dc0f8c7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, вячеслав володин
Володин считает, что при Путине политики стали больше думать о людях
Спикер Госдумы Володин: политики стали больше думать о людях во время президентства Путина
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 29 июл - РИА Новости. Политики в РФ стали меньше думать о себе и больше о людях и России после того, как президентом стал Владимир Путин, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Лишь после того, как президентом стал Владимир Владимирович Путин, сумевший объединить и левых, и правых в повестку развития страны для решения вопросов, которые стояли перед гражданами, у нас стало больше ответственности, политики стали думать уже меньше о себе, о партиях, а больше о людях и России", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".