https://ria.ru/20220729/putin-1805984074.html

Володин считает, что при Путине политики стали больше думать о людях

Володин считает, что при Путине политики стали больше думать о людях - РИА Новости, 29.07.2022

Володин считает, что при Путине политики стали больше думать о людях

Политики в РФ стали меньше думать о себе и больше о людях и России после того, как президентом стал Владимир Путин, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T20:26

2022-07-29T20:26

2022-07-29T20:26

политика

владимир путин

вячеслав володин

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 29 июл - РИА Новости. Политики в РФ стали меньше думать о себе и больше о людях и России после того, как президентом стал Владимир Путин, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Лишь после того, как президентом стал Владимир Владимирович Путин, сумевший объединить и левых, и правых в повестку развития страны для решения вопросов, которые стояли перед гражданами, у нас стало больше ответственности, политики стали думать уже меньше о себе, о партиях, а больше о людях и России", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".

https://ria.ru/20220326/volodin-1780266580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, владимир путин, вячеслав володин