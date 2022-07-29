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Володин считает, что при Путине политики стали больше думать о людях - РИА Новости, 29.07.2022
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Володин считает, что при Путине политики стали больше думать о людях
Володин считает, что при Путине политики стали больше думать о людях - РИА Новости, 29.07.2022
Володин считает, что при Путине политики стали больше думать о людях
Политики в РФ стали меньше думать о себе и больше о людях и России после того, как президентом стал Владимир Путин, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T20:26
2022-07-29T20:26
политика
владимир путин
вячеслав володин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 29 июл - РИА Новости. Политики в РФ стали меньше думать о себе и больше о людях и России после того, как президентом стал Владимир Путин, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Лишь после того, как президентом стал Владимир Владимирович Путин, сумевший объединить и левых, и правых в повестку развития страны для решения вопросов, которые стояли перед гражданами, у нас стало больше ответственности, политики стали думать уже меньше о себе, о партиях, а больше о людях и России", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".
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политика, владимир путин, вячеслав володин
20:26 29.07.2022
 
Володин считает, что при Путине политики стали больше думать о людях

Спикер Госдумы Володин: политики стали больше думать о людях во время президентства Путина

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 29 июл - РИА Новости. Политики в РФ стали меньше думать о себе и больше о людях и России после того, как президентом стал Владимир Путин, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Лишь после того, как президентом стал Владимир Владимирович Путин, сумевший объединить и левых, и правых в повестку развития страны для решения вопросов, которые стояли перед гражданами, у нас стало больше ответственности, политики стали думать уже меньше о себе, о партиях, а больше о людях и России", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".
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