https://ria.ru/20220729/putin-1805835884.html
В Кремле ответили на вопрос о дате "Прямой линии" с Путиным
В Кремле ответили на вопрос о дате "Прямой линии" с Путиным - РИА Новости, 29.07.2022
В Кремле ответили на вопрос о дате "Прямой линии" с Путиным
Дата проведения "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным будет определена позже, в начале лета это мероприятие не успели провести в связи с... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:03
2022-07-29T13:03
2022-07-29T13:30
владимир путин
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Дата проведения "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным будет определена позже, в начале лета это мероприятие не успели провести в связи с напряженным графиком, а первая половина сентября - начало политического сезона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков также отметил, что первая половина сентября - это всегда начало политического сезона, и в целом оживление внутренней жизни после летнего периода."А потом обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем", - заключил Песков.
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владимир путин
13:03 29.07.2022 (обновлено: 13:30 29.07.2022)
В Кремле ответили на вопрос о дате "Прямой линии" с Путиным
Песков заявил, что дату проведения "прямой линии" с Путиным назначат в начале сентября
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Дата проведения "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным будет определена позже, в начале лета это мероприятие не успели провести в связи с напряженным графиком, а первая половина сентября - начало политического сезона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Время будет определено, будет назначено. Действительно, "прямую линию" в связи с напряженным графиком мы в начале лета не успели провести. Сейчас все-таки период такой отпускной у очень многих людей, поэтому они не смогут наблюдать за этим в том режиме, наверняка, в котором бы хотелось", - сказал он журналистам.
Песков также отметил, что первая половина сентября - это всегда начало политического сезона, и в целом оживление внутренней жизни после летнего периода.
"А потом обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем", - заключил Песков.