https://ria.ru/20220729/putin-1805835884.html

В Кремле ответили на вопрос о дате "Прямой линии" с Путиным

В Кремле ответили на вопрос о дате "Прямой линии" с Путиным - РИА Новости, 29.07.2022

В Кремле ответили на вопрос о дате "Прямой линии" с Путиным

Дата проведения "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным будет определена позже, в начале лета это мероприятие не успели провести в связи с... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:03

2022-07-29T13:03

2022-07-29T13:30

владимир путин

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Дата проведения "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным будет определена позже, в начале лета это мероприятие не успели провести в связи с напряженным графиком, а первая половина сентября - начало политического сезона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков также отметил, что первая половина сентября - это всегда начало политического сезона, и в целом оживление внутренней жизни после летнего периода."А потом обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем", - заключил Песков.

https://ria.ru/20220729/vmf-1805835307.html

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владимир путин