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Володин призвал проверить "Леруа Мерлен" из-за обоев с украинским Крымом - РИА Новости, 29.07.2022
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Володин призвал проверить "Леруа Мерлен" из-за обоев с украинским Крымом
Володин призвал проверить "Леруа Мерлен" из-за обоев с украинским Крымом - РИА Новости, 29.07.2022
Володин призвал проверить "Леруа Мерлен" из-за обоев с украинским Крымом
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности направить запрос в соответствующие органы для проверки магазинов французского DIY-ретейлера... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:29
2022-07-29T17:40
общество
леруа мерлен
вячеслав володин
госдума рф
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донецкая народная республика
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республика крым
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности направить запрос в соответствующие органы для проверки магазинов французского DIY-ретейлера "Леруа Мерлен" после обращений граждан, обнаруживших обои с изображением карты мира с украинскими Крымом, сообщили в пресс-службе ведомства. "Обратились жители Москвы, обнаружившие при покупке фотообоев с детской картой мира в магазине "Леруа Мерлен" изображение территории Крыма как части Украины. На карте также не оказалось независимых Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР", — говорится в заявлении.По словам Володина, таким образом страна НАТО через зарегистрированную в ней компанию продвигает собственную повестку на территории России. Политик призвал с этим бороться.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220727/medvedev-1805427338.html
https://ria.ru/20220727/ukraina-1805384890.html
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общество, леруа мерлен, вячеслав володин, госдума рф, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, республика крым, владимир путин, россия, нато
14:29 29.07.2022 (обновлено: 17:40 29.07.2022)
 
Володин призвал проверить "Леруа Мерлен" из-за обоев с украинским Крымом

Володин поручил проверить данные о продаже в "Леруа Мерлен" фотообоев с украинским Крымом

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГипермаркет "Леруа Мерлен"
Гипермаркет Леруа Мерлен - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Гипермаркет "Леруа Мерлен". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности направить запрос в соответствующие органы для проверки магазинов французского DIY-ретейлера "Леруа Мерлен" после обращений граждан, обнаруживших обои с изображением карты мира с украинскими Крымом, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Обратились жители Москвы, обнаружившие при покупке фотообоев с детской картой мира в магазине "Леруа Мерлен" изображение территории Крыма как части Украины. На карте также не оказалось независимых Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР", — говорится в заявлении.
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Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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ОбществоЛеруа МерленВячеслав ВолодинГосдума РФУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеспублика КрымВладимир ПутинРоссияНАТО
 
 
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