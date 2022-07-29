https://ria.ru/20220729/proverka-1805864203.html

Володин призвал проверить "Леруа Мерлен" из-за обоев с украинским Крымом

Володин призвал проверить "Леруа Мерлен" из-за обоев с украинским Крымом - РИА Новости, 29.07.2022

Володин призвал проверить "Леруа Мерлен" из-за обоев с украинским Крымом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности направить запрос в соответствующие органы для проверки магазинов французского DIY-ретейлера... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:29

2022-07-29T14:29

2022-07-29T17:40

общество

леруа мерлен

вячеслав володин

госдума рф

украина

донецкая народная республика

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республика крым

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности направить запрос в соответствующие органы для проверки магазинов французского DIY-ретейлера "Леруа Мерлен" после обращений граждан, обнаруживших обои с изображением карты мира с украинскими Крымом, сообщили в пресс-службе ведомства. "Обратились жители Москвы, обнаружившие при покупке фотообоев с детской картой мира в магазине "Леруа Мерлен" изображение территории Крыма как части Украины. На карте также не оказалось независимых Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР", — говорится в заявлении.По словам Володина, таким образом страна НАТО через зарегистрированную в ней компанию продвигает собственную повестку на территории России. Политик призвал с этим бороться.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220727/medvedev-1805427338.html

https://ria.ru/20220727/ukraina-1805384890.html

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Ольга Фомченкова

общество, леруа мерлен, вячеслав володин, госдума рф, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, республика крым, владимир путин, россия, нато