https://ria.ru/20220729/professii-1805840600.html

Жители Подмосковья смогут испытать себя в дорожных профессиях

Жители Подмосковья смогут испытать себя в дорожных профессиях - РИА Новости, 29.07.2022

Жители Подмосковья смогут испытать себя в дорожных профессиях

Жители Московской области смогут бесплатно попробовать себя в дорожных профессиях в рамках акции "Стань дорожником на один день", которая пройдет 6 августа в... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:15

2022-07-29T13:15

2022-07-29T13:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

общество

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Жители Московской области смогут бесплатно попробовать себя в дорожных профессиях в рамках акции "Стань дорожником на один день", которая пройдет 6 августа в Одинцово.Жители смогут принять участие в устранении ям, нанесении разметки, уборке мусора и многом другом. Всем участникам раздадут необходимый инвентарь."Дороги – это то, на что в первую очередь обращаешь внимание, когда приезжаешь в любой город. Мы видим большой интерес и неравнодушие жителей к развитию дорожной сети. Каждый житель сможет внести свой вклад и улучшить дороги Подмосковья, приняв участие в акции", - приводятся слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

https://ria.ru/20220715/podmoskove-1802706218.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), алексей гержик, общество