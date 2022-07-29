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Жители Подмосковья смогут испытать себя в дорожных профессиях - РИА Новости, 29.07.2022
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Жители Подмосковья смогут испытать себя в дорожных профессиях
Жители Подмосковья смогут испытать себя в дорожных профессиях - РИА Новости, 29.07.2022
Жители Подмосковья смогут испытать себя в дорожных профессиях
Жители Московской области смогут бесплатно попробовать себя в дорожных профессиях в рамках акции "Стань дорожником на один день", которая пройдет 6 августа в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:15
2022-07-29T13:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
общество
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Жители Московской области смогут бесплатно попробовать себя в дорожных профессиях в рамках акции "Стань дорожником на один день", которая пройдет 6 августа в Одинцово.Жители смогут принять участие в устранении ям, нанесении разметки, уборке мусора и многом другом. Всем участникам раздадут необходимый инвентарь."Дороги – это то, на что в первую очередь обращаешь внимание, когда приезжаешь в любой город. Мы видим большой интерес и неравнодушие жителей к развитию дорожной сети. Каждый житель сможет внести свой вклад и улучшить дороги Подмосковья, приняв участие в акции", - приводятся слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.
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московская область (подмосковье), алексей гержик, общество
13:15 29.07.2022
 

Жители Подмосковья смогут испытать себя в дорожных профессиях

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиВ Подмосковье пройдет акция "Стань дорожником на один день"
В Подмосковье пройдет акция Стань дорожником на один день - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Подмосковье пройдет акция "Стань дорожником на один день"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Жители Московской области смогут бесплатно попробовать себя в дорожных профессиях в рамках акции "Стань дорожником на один день", которая пройдет 6 августа в Одинцово.
Жители смогут принять участие в устранении ям, нанесении разметки, уборке мусора и многом другом. Всем участникам раздадут необходимый инвентарь.
"Дороги – это то, на что в первую очередь обращаешь внимание, когда приезжаешь в любой город. Мы видим большой интерес и неравнодушие жителей к развитию дорожной сети. Каждый житель сможет внести свой вклад и улучшить дороги Подмосковья, приняв участие в акции", - приводятся слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.
Дорога в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 14:02Новости Подмосковья
Более 55 тысяч человек проголосовали за ремонт дорог в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей ГержикОбщество
 
 
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