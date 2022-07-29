https://ria.ru/20220729/professii-1805840600.html
Жители Подмосковья смогут испытать себя в дорожных профессиях
Жители Подмосковья смогут испытать себя в дорожных профессиях - РИА Новости, 29.07.2022
Жители Подмосковья смогут испытать себя в дорожных профессиях
Жители Московской области смогут бесплатно попробовать себя в дорожных профессиях в рамках акции "Стань дорожником на один день", которая пройдет 6 августа в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:15
2022-07-29T13:15
2022-07-29T13:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
общество
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Жители Московской области смогут бесплатно попробовать себя в дорожных профессиях в рамках акции "Стань дорожником на один день", которая пройдет 6 августа в Одинцово.Жители смогут принять участие в устранении ям, нанесении разметки, уборке мусора и многом другом. Всем участникам раздадут необходимый инвентарь."Дороги – это то, на что в первую очередь обращаешь внимание, когда приезжаешь в любой город. Мы видим большой интерес и неравнодушие жителей к развитию дорожной сети. Каждый житель сможет внести свой вклад и улучшить дороги Подмосковья, приняв участие в акции", - приводятся слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.
https://ria.ru/20220715/podmoskove-1802706218.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей гержик, общество