https://ria.ru/20220729/primore-1805879068.html

В Приморье планируют развернуть базу транзитных с Китаем грузов

В Приморье планируют развернуть базу транзитных с Китаем грузов - РИА Новости, 29.07.2022

В Приморье планируют развернуть базу транзитных с Китаем грузов

Базу транзитных грузов планируется развернуть в Приморье, она позволит увеличить торговый оборот с КНР, сообщил глава региона Олег Кожемяко. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:20

2022-07-29T15:20

2022-07-29T15:20

экономика

китай

приморский край

олег кожемяко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781122937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39e095a24a21d6875b41481720731099.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Базу транзитных грузов планируется развернуть в Приморье, она позволит увеличить торговый оборот с КНР, сообщил глава региона Олег Кожемяко.По данным правительства Приморья, эту тему он обсудил на встрече с делегацией Российско-Китайского делового союза в четверг, 28 июля. Кожемяко отметил, что по итогам прошлого года товарооборот Приморья с Китаем превысил 5 миллиардов долларов, а его большая часть пришлась на провинцию Хэйлунцзян – 3 миллиарда."В период санкционного давления мы пересмотрели структуру наших внешнеторговых отношений. Здесь планируем развернуть базу транзитных грузов, которая позволит увеличить общий торговый оборот с КНР до 7 миллиардов долларов и даже больше", – приводятся в сообщении краевых властей слова Кожемяко.Он добавил, что наращивать объемы внешней торговли возможно через увеличение поставок в Китай высококачественных приморских товаров, продукции лесопереработки, сельхозпродукции, также товаров высоких технологий.Губернатор также отметил, что регион рассчитывает на помощь и содействие Российско-Китайского делового совета и его участников в рисоводстве и реализации новых инвестиционных проектов на территории края.Генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань отметила, что в настоящее время происходит разворот сотрудничества на Восток."Уверена, российские коллеги смогут с помощью деловых кругов Китая реализовать крупные проекты, а наши китайские предприниматели найдут здесь, в Приморском крае, надежных партнёров", – сказала она.Кожемяко пригласил китайских коллег принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдёт в сентябре во Владивостоке.Китай входит в число трёх основных стран-партнёров Приморского края. Основными направлениями сотрудничества остаются транспорт и сельское хозяйство.В регионе действует государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на ‪2020-2027 годы. Ее целями являются обеспечение устойчивой положительной динамики показателей экономического роста Приморского края, рост физического объема среднедушевого валового регионального продукта на уровне выше среднероссийского, не менее 5%, обеспечение благоприятных условий для развития бизнеса, увеличение объема выпуска продукции промышленного комплекса в Приморском крае не менее 20% к 2027 году, разработки и применения новых видов продукции и промышленных технологий и другие.

https://ria.ru/20220705/most-1800460026.html

https://ria.ru/20220601/oschepkov-1792231671.html

китай

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, приморский край, олег кожемяко