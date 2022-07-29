https://ria.ru/20220729/primore-1805879068.html
В Приморье планируют развернуть базу транзитных с Китаем грузов
В Приморье планируют развернуть базу транзитных с Китаем грузов - РИА Новости, 29.07.2022
В Приморье планируют развернуть базу транзитных с Китаем грузов
Базу транзитных грузов планируется развернуть в Приморье, она позволит увеличить торговый оборот с КНР, сообщил глава региона Олег Кожемяко. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:20
2022-07-29T15:20
2022-07-29T15:20
экономика
китай
приморский край
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Базу транзитных грузов планируется развернуть в Приморье, она позволит увеличить торговый оборот с КНР, сообщил глава региона Олег Кожемяко.По данным правительства Приморья, эту тему он обсудил на встрече с делегацией Российско-Китайского делового союза в четверг, 28 июля. Кожемяко отметил, что по итогам прошлого года товарооборот Приморья с Китаем превысил 5 миллиардов долларов, а его большая часть пришлась на провинцию Хэйлунцзян – 3 миллиарда."В период санкционного давления мы пересмотрели структуру наших внешнеторговых отношений. Здесь планируем развернуть базу транзитных грузов, которая позволит увеличить общий торговый оборот с КНР до 7 миллиардов долларов и даже больше", – приводятся в сообщении краевых властей слова Кожемяко.Он добавил, что наращивать объемы внешней торговли возможно через увеличение поставок в Китай высококачественных приморских товаров, продукции лесопереработки, сельхозпродукции, также товаров высоких технологий.Губернатор также отметил, что регион рассчитывает на помощь и содействие Российско-Китайского делового совета и его участников в рисоводстве и реализации новых инвестиционных проектов на территории края.Генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань отметила, что в настоящее время происходит разворот сотрудничества на Восток."Уверена, российские коллеги смогут с помощью деловых кругов Китая реализовать крупные проекты, а наши китайские предприниматели найдут здесь, в Приморском крае, надежных партнёров", – сказала она.Кожемяко пригласил китайских коллег принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдёт в сентябре во Владивостоке.Китай входит в число трёх основных стран-партнёров Приморского края. Основными направлениями сотрудничества остаются транспорт и сельское хозяйство.В регионе действует государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются обеспечение устойчивой положительной динамики показателей экономического роста Приморского края, рост физического объема среднедушевого валового регионального продукта на уровне выше среднероссийского, не менее 5%, обеспечение благоприятных условий для развития бизнеса, увеличение объема выпуска продукции промышленного комплекса в Приморском крае не менее 20% к 2027 году, разработки и применения новых видов продукции и промышленных технологий и другие.
https://ria.ru/20220705/most-1800460026.html
https://ria.ru/20220601/oschepkov-1792231671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, приморский край, олег кожемяко
В Приморье планируют развернуть базу транзитных с Китаем грузов
Приморский губернатор Кожемяко сообщил о планах развернуть базу транзитных с Китаем грузов
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Базу транзитных грузов планируется развернуть в Приморье, она позволит увеличить торговый оборот с КНР, сообщил глава региона Олег Кожемяко.
По данным правительства Приморья, эту тему он обсудил на встрече с делегацией Российско-Китайского делового союза в четверг, 28 июля. Кожемяко отметил, что по итогам прошлого года товарооборот Приморья с Китаем
превысил 5 миллиардов долларов, а его большая часть пришлась на провинцию Хэйлунцзян
– 3 миллиарда.
"В период санкционного давления мы пересмотрели структуру наших внешнеторговых отношений. Здесь планируем развернуть базу транзитных грузов, которая позволит увеличить общий торговый оборот с КНР до 7 миллиардов долларов и даже больше", – приводятся в сообщении краевых властей слова Кожемяко.
Он добавил, что наращивать объемы внешней торговли возможно через увеличение поставок в Китай высококачественных приморских товаров, продукции лесопереработки, сельхозпродукции, также товаров высоких технологий.
"Мы предлагаем партнёрам из КНР рассмотреть возможность создания в Приморье сервисного центра для продажи и обслуживания спецтехники китайского производства. Она себя неплохо зарекомендовала у наших лесозаготовителей", – сказал Кожемяко.
Губернатор также отметил, что регион рассчитывает на помощь и содействие Российско-Китайского делового совета и его участников в рисоводстве и реализации новых инвестиционных проектов на территории края.
Генеральный консул КНР во Владивостоке
Пяо Янфань отметила, что в настоящее время происходит разворот сотрудничества на Восток.
"Уверена, российские коллеги смогут с помощью деловых кругов Китая реализовать крупные проекты, а наши китайские предприниматели найдут здесь, в Приморском крае
, надежных партнёров", – сказала она.
Кожемяко пригласил китайских коллег принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдёт в сентябре во Владивостоке.
Китай входит в число трёх основных стран-партнёров Приморского края. Основными направлениями сотрудничества остаются транспорт и сельское хозяйство.
В регионе действует государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются обеспечение устойчивой положительной динамики показателей экономического роста Приморского края, рост физического объема среднедушевого валового регионального продукта на уровне выше среднероссийского, не менее 5%, обеспечение благоприятных условий для развития бизнеса, увеличение объема выпуска продукции промышленного комплекса в Приморском крае не менее 20% к 2027 году, разработки и применения новых видов продукции и промышленных технологий и другие.