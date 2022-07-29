https://ria.ru/20220729/primore-1805753066.html

Житель Приморья погиб под колесами локомотива

Житель Приморья погиб под колесами локомотива - РИА Новости, 29.07.2022

Житель Приморья погиб под колесами локомотива

Проверка проводится по факту смертельного травмирования мужчины на Дальневосточной железной дороге, сообщила в пятницу пресс-служба Восточного межрегионального... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T07:02

2022-07-29T07:02

2022-07-29T07:02

происшествия

приморский край

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Проверка проводится по факту смертельного травмирования мужчины на Дальневосточной железной дороге, сообщила в пятницу пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.По предварительным данным, 29 июля 2022 года около 02.00 местного времени на 9226-м километре перегона ст. Кипарисово – ст. Раздольное Дальневосточной железной дороги на железнодорожных путях в неположенном месте был обнаружен мужчина 1998 года рождения."Локомотивная бригада, увидев мужчину, незамедлительно применила экстренное торможение и подала звуковые сигналы повышенной громкости. Мужчина на подаваемые сигналы не реагировал. Принятые машинистом меры экстренного торможения и подаваемые сигналы громкости не позволили избежать наезда. Пострадавший от полученных травм скончался на месте", - отмечает пресс-служба.В настоящее время следователи устанавливают обстоятельств происшествия, процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.

https://ria.ru/20220728/vladivostok-1805478664.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, приморский край