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Житель Приморья погиб под колесами локомотива
Житель Приморья погиб под колесами локомотива - РИА Новости, 29.07.2022
Житель Приморья погиб под колесами локомотива
Проверка проводится по факту смертельного травмирования мужчины на Дальневосточной железной дороге, сообщила в пятницу пресс-служба Восточного межрегионального... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T07:02
2022-07-29T07:02
2022-07-29T07:02
происшествия
приморский край
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Проверка проводится по факту смертельного травмирования мужчины на Дальневосточной железной дороге, сообщила в пятницу пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.По предварительным данным, 29 июля 2022 года около 02.00 местного времени на 9226-м километре перегона ст. Кипарисово – ст. Раздольное Дальневосточной железной дороги на железнодорожных путях в неположенном месте был обнаружен мужчина 1998 года рождения."Локомотивная бригада, увидев мужчину, незамедлительно применила экстренное торможение и подала звуковые сигналы повышенной громкости. Мужчина на подаваемые сигналы не реагировал. Принятые машинистом меры экстренного торможения и подаваемые сигналы громкости не позволили избежать наезда. Пострадавший от полученных травм скончался на месте", - отмечает пресс-служба.В настоящее время следователи устанавливают обстоятельств происшествия, процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, приморский край
Житель Приморья погиб под колесами локомотива
В Приморье мужчина погиб под колесами локомотива
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Проверка проводится по факту смертельного травмирования мужчины на Дальневосточной железной дороге, сообщила в пятницу пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, 29 июля 2022 года около 02.00 местного времени на 9226-м километре перегона ст. Кипарисово – ст. Раздольное Дальневосточной железной дороги на железнодорожных путях в неположенном месте был обнаружен мужчина 1998 года рождения.
"Локомотивная бригада, увидев мужчину, незамедлительно применила экстренное торможение и подала звуковые сигналы повышенной громкости. Мужчина на подаваемые сигналы не реагировал. Принятые машинистом меры экстренного торможения и подаваемые сигналы громкости не позволили избежать наезда. Пострадавший от полученных травм скончался на месте", - отмечает пресс-служба.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельств происшествия, процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.