https://ria.ru/20220729/prigovor-1805753449.html

Сына экс-главы Приангарья Левченко приговорили к девяти годам тюрьмы

Сына экс-главы Приангарья Левченко приговорили к девяти годам тюрьмы - РИА Новости, 29.07.2022

Сына экс-главы Приангарья Левченко приговорили к девяти годам тюрьмы

Сын бывшего губернатора Иркутской области Андрей Левченко получил девять лет по делу о мошенничестве, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T07:08

2022-07-29T07:08

2022-07-29T10:31

происшествия

иркутская область

андрей левченко

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КРАСНОЯРСК, 29 июл — РИА Новости. Сын бывшего губернатора Иркутской области Андрей Левченко получил девять лет по делу о мошенничестве, сообщает региональная прокуратура.Кроме того, его лишили права занимать должности на госслужбе сроком на два года 11 месяцев.Приговоры вынесли и остальным фигурантам дела. Олег Хамуляк получил восемь лет колонии общего режима и штраф в 1,3 миллиона рублей, Антон Рябикин — семь лет и такой же штраф, Дмитрий Коженов и Сергей Чернышев — по четыре года условно и штраф по 900 тысяч каждый.Левченко арестовали в сентябре 2020 года. Как выяснило следствие, он организовал группу, в которую вошли директор подконтрольной ему фирмы Хамуляк и его зам Рябикин. С целью раздела товарного рынка Рябикин заключил с московским производителями лифтов картельный сговор, запрещенный антимонопольным законодательством. Договоры подписывали Чернышев и Коженов.Благодаря этому фирма Хамуляка заключила с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области несколько договоров по замене лифтов. Ей перечислили 559,6 миллиона рублей, а производителям лифтов — 435,2 миллиона. В итоге фигуранты, по версии обвинения, незаконно заработали почти миллиард рублей.Как заявляло следствие, еще 55,7 миллиона обвиняемые получили по подложным договорам о дополнительных расходах по закупке материалов, доставке лифтов к месту и так далее.Андрею Левченко сейчас 40 лет. В 2016 и 2018 годах он дважды избирался в Законодательное собрание Иркутской области от КПРФ. Его отец Сергей Левченко —первый секретарь иркутского обкома КПРФ, был членом президиума ЦК партии и депутатом Госдумы трех созывов, а в 2015-2019 годах — губернатором Иркутской области.

https://ria.ru/20220707/zyuganov-1801082210.html

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иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, иркутская область, андрей левченко