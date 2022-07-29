Рейтинг@Mail.ru
В ПМР отреагировали на возможный выход Молдавии из миротворческой операции - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220729/pridnestrove-1805756284.html
В ПМР отреагировали на возможный выход Молдавии из миротворческой операции
В ПМР отреагировали на возможный выход Молдавии из миротворческой операции - РИА Новости, 29.07.2022
В ПМР отреагировали на возможный выход Молдавии из миротворческой операции
Миротворческую деятельность в Приднестровье могут перестроить в случае выхода Молдавии из миротворческой операции, заявил в беседе с РИА Новости сопредседатель... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T08:07
2022-07-29T11:50
в мире
молдавия
россия
приднестровская молдавская республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786096806_0:48:3000:1736_1920x0_80_0_0_eb198f4c9e474475ad6553a4860f69dd.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Миротворческую деятельность в Приднестровье могут перестроить в случае выхода Молдавии из миротворческой операции, заявил в беседе с РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК — коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) Олег Беляков."Гипотетический выход Молдовы из миротворческой операции вернет к ситуации 1992 года, изменит весь расклад взаимоотношений всех составляющих, в том числе ОКК, Объединенного военного командования, военных наблюдателей и всего остального. Мы совместно с российским контингентом готовы перестроить нашу деятельность и продолжить операцию", — подчеркнул Беляков.Он напомнил, что миротворческая операция проводится в трехстороннем формате, в ней участвуют военнослужащие из России, Молдавии и Приднестровья. Существуют определенные механизмы ее функционирования.В пятницу отмечается 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220726/ugroza-1804922743.html
https://ria.ru/20220721/demarshi-1803926479.html
молдавия
россия
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786096806_0:0:2594:1945_1920x0_80_0_0_f0ab53aaa3511f567ff15220260e0bde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика
08:07 29.07.2022 (обновлено: 11:50 29.07.2022)
 
В ПМР отреагировали на возможный выход Молдавии из миротворческой операции

Беляков: деятельность миротворцев в ПМР могут перестроить при выходе Молдавии из операции

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМиротворческий пост города Бендеры
Миротворческий пост города Бендеры - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Миротворческую деятельность в Приднестровье могут перестроить в случае выхода Молдавии из миротворческой операции, заявил в беседе с РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК — коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) Олег Беляков.
"Гипотетический выход Молдовы из миротворческой операции вернет к ситуации 1992 года, изменит весь расклад взаимоотношений всех составляющих, в том числе ОКК, Объединенного военного командования, военных наблюдателей и всего остального. Мы совместно с российским контингентом готовы перестроить нашу деятельность и продолжить операцию", — подчеркнул Беляков.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 04:16
Пушков назвал угрозу, исходящую от властей Молдавии
Он напомнил, что миротворческая операция проводится в трехстороннем формате, в ней участвуют военнослужащие из России, Молдавии и Приднестровья. Существуют определенные механизмы ее функционирования.
В пятницу отмечается 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 06:01
Приднестровье опасается демаршей со стороны Молдавии
 
В миреМолдавияРоссияПриднестровская Молдавская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала