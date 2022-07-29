08:07 29.07.2022 (обновлено: 11:50 29.07.2022)
В ПМР отреагировали на возможный выход Молдавии из миротворческой операции
Беляков: деятельность миротворцев в ПМР могут перестроить при выходе Молдавии из операции
ТИРАСПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Миротворческую деятельность в Приднестровье могут перестроить в случае выхода Молдавии из миротворческой операции, заявил в беседе с РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК — коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) Олег Беляков.
"Гипотетический выход Молдовы из миротворческой операции вернет к ситуации 1992 года, изменит весь расклад взаимоотношений всех составляющих, в том числе ОКК, Объединенного военного командования, военных наблюдателей и всего остального. Мы совместно с российским контингентом готовы перестроить нашу деятельность и продолжить операцию", — подчеркнул Беляков.
26 июля, 04:16Пушков назвал угрозу, исходящую от властей Молдавии
Он напомнил, что миротворческая операция проводится в трехстороннем формате, в ней участвуют военнослужащие из России, Молдавии и Приднестровья. Существуют определенные механизмы ее функционирования.
В пятницу отмечается 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
21 июля, 06:01Приднестровье опасается демаршей со стороны Молдавии