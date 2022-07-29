https://ria.ru/20220729/pridnestrove-1805756284.html

В ПМР отреагировали на возможный выход Молдавии из миротворческой операции

В ПМР отреагировали на возможный выход Молдавии из миротворческой операции - РИА Новости, 29.07.2022

В ПМР отреагировали на возможный выход Молдавии из миротворческой операции

Миротворческую деятельность в Приднестровье могут перестроить в случае выхода Молдавии из миротворческой операции, заявил в беседе с РИА Новости сопредседатель... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T08:07

2022-07-29T08:07

2022-07-29T11:50

в мире

молдавия

россия

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Миротворческую деятельность в Приднестровье могут перестроить в случае выхода Молдавии из миротворческой операции, заявил в беседе с РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК — коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) Олег Беляков."Гипотетический выход Молдовы из миротворческой операции вернет к ситуации 1992 года, изменит весь расклад взаимоотношений всех составляющих, в том числе ОКК, Объединенного военного командования, военных наблюдателей и всего остального. Мы совместно с российским контингентом готовы перестроить нашу деятельность и продолжить операцию", — подчеркнул Беляков.Он напомнил, что миротворческая операция проводится в трехстороннем формате, в ней участвуют военнослужащие из России, Молдавии и Приднестровья. Существуют определенные механизмы ее функционирования.В пятницу отмечается 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220726/ugroza-1804922743.html

https://ria.ru/20220721/demarshi-1803926479.html

молдавия

россия

приднестровская молдавская республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика