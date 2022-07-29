https://ria.ru/20220729/pridnestrove-1805750693.html

Приднестровье заинтересовано в присутствии миротворцев, заявили в ОКК

Приднестровье заинтересовано в присутствии миротворцев, заявили в ОКК - РИА Новости, 29.07.2022

Приднестровье заинтересовано в присутствии миротворцев, заявили в ОКК

Приднестровье заинтересовано в присутствии миротворцев в регионе до окончательного решения конфликта, заявил в беседе с РИА Новости сопредседатель Объединенной... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T06:02

2022-07-29T06:02

2022-07-29T06:04

в мире

молдавия

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ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Приднестровье заинтересовано в присутствии миротворцев в регионе до окончательного решения конфликта, заявил в беседе с РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) Олег Беляков."Поэтому мы заинтересованы в ее продолжении до полного завершения, то есть до окончательного решения конфликта. Поэтому мы будем делать все, чтобы совместную миротворческую операцию никто не дискредитировал, чтобы никто не мешал нашим миротворцам выполнять поставленные задачи по поддержанию мира", - подчеркнул собеседник агентства.В пятницу отмечается 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220725/pridnestrove-1804842974.html

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, молдавия