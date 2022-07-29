RT начал прием заявок на международную премию для военкоров
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Телеканал RT начал принимать заявки на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы, созданные в зонах конфликтов. В этом году принимаются работы о военной спецоперации на Украине.
Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в категориях:
- —"Лучшая работа из зоны конфликта" — репортажи журналистов, освещающих ход СВО на Украине;
- —"Лучшая работа: гуманитарная миссия" — истории о людях, находящихся в зоне конфликта, помощи гражданскому населению и беженцам. Работы о восстановлении городов и возвращении к мирной жизни.
Победителей наградят денежным призом в размере 200 тыс. рублей.
Подать заявку можно на сайте премии. Работы принимаются в письменной форме и видеоформате.
Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в 30 июля 2017 года результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была передана его семье на первой церемонии вручения премии.