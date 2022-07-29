https://ria.ru/20220729/premiya-1805856432.html

RT начал прием заявок на международную премию для военкоров

RT начал прием заявок на международную премию для военкоров - РИА Новости, 29.07.2022

RT начал прием заявок на международную премию для военкоров

Телеканал RT начал принимать заявки на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:00

2022-07-29T14:00

2022-07-29T14:00

телеканал rt

rt arabic

халед аль-хатыб

владимир путин

украина

сирия

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Телеканал RT начал принимать заявки на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы, созданные в зонах конфликтов. В этом году принимаются работы о военной спецоперации на Украине.Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в категориях:Победителей наградят денежным призом в размере 200 тыс. рублей.Подать заявку можно на сайте премии. Работы принимаются в письменной форме и видеоформате.Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в 30 июля 2017 года результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была передана его семье на первой церемонии вручения премии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220715/mariupol-1802849114.html

украина

сирия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

телеканал rt, rt arabic, халед аль-хатыб, владимир путин, украина, сирия