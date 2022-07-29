https://ria.ru/20220729/predlozheniya-1805981224.html
Белый дом позитивно оценил готовность Лаврова выслушать предложения США
Белый дом позитивно оценил готовность Лаврова выслушать предложения США - РИА Новости, 29.07.2022
Белый дом позитивно оценил готовность Лаврова выслушать предложения США
Белый дом позитивно оценил готовность главы МИД России Сергея Лаврова выслушать госсекретаря США Энтони Блинкена по предложениям США об обмене заключенными. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T20:07
2022-07-29T20:07
2022-07-29T20:07
в мире
джон кирби
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800277828_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_0d27845cd2db3137e1eaf19ba8bb92fa.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Белый дом позитивно оценил готовность главы МИД России Сергея Лаврова выслушать госсекретаря США Энтони Блинкена по предложениям США об обмене заключенными."Если он публично говорит, что готов выслушать, – это хороший знак", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
https://ria.ru/20220724/ssha-1804637941.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800277828_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30eeee45a8f181e83393376cefb5c863.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джон кирби, сша
Белый дом позитивно оценил готовность Лаврова выслушать предложения США
Белый дом оценил готовность Лаврова выслушать предложения США об обмене заключенными