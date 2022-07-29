Рейтинг@Mail.ru
Белый дом позитивно оценил готовность Лаврова выслушать предложения США - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220729/predlozheniya-1805981224.html
Белый дом позитивно оценил готовность Лаврова выслушать предложения США
Белый дом позитивно оценил готовность Лаврова выслушать предложения США - РИА Новости, 29.07.2022
Белый дом позитивно оценил готовность Лаврова выслушать предложения США
Белый дом позитивно оценил готовность главы МИД России Сергея Лаврова выслушать госсекретаря США Энтони Блинкена по предложениям США об обмене заключенными. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T20:07
2022-07-29T20:07
в мире
джон кирби
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800277828_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_0d27845cd2db3137e1eaf19ba8bb92fa.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Белый дом позитивно оценил готовность главы МИД России Сергея Лаврова выслушать госсекретаря США Энтони Блинкена по предложениям США об обмене заключенными."Если он публично говорит, что готов выслушать, – это хороший знак", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
https://ria.ru/20220724/ssha-1804637941.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800277828_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30eeee45a8f181e83393376cefb5c863.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джон кирби, сша
20:07 29.07.2022
 
Белый дом позитивно оценил готовность Лаврова выслушать предложения США

Белый дом оценил готовность Лаврова выслушать предложения США об обмене заключенными

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Белый дом позитивно оценил готовность главы МИД России Сергея Лаврова выслушать госсекретаря США Энтони Блинкена по предложениям США об обмене заключенными.
"Если он публично говорит, что готов выслушать, – это хороший знак", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 16:37
Лавров: США несолидно отговаривать Африку от сотрудничества с Россией
 
В миреДжон КирбиСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала