https://ria.ru/20220729/predlozheniya-1805981224.html

Белый дом позитивно оценил готовность Лаврова выслушать предложения США

Белый дом позитивно оценил готовность Лаврова выслушать предложения США - РИА Новости, 29.07.2022

Белый дом позитивно оценил готовность Лаврова выслушать предложения США

Белый дом позитивно оценил готовность главы МИД России Сергея Лаврова выслушать госсекретаря США Энтони Блинкена по предложениям США об обмене заключенными. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T20:07

2022-07-29T20:07

2022-07-29T20:07

в мире

джон кирби

сша

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Белый дом позитивно оценил готовность главы МИД России Сергея Лаврова выслушать госсекретаря США Энтони Блинкена по предложениям США об обмене заключенными."Если он публично говорит, что готов выслушать, – это хороший знак", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

https://ria.ru/20220724/ssha-1804637941.html

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джон кирби, сша