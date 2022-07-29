https://ria.ru/20220729/pozhar-1805741102.html

В Москве ликвидировали пожар в хостеле

В Москве ликвидировали пожар в хостеле - РИА Новости, 29.07.2022

В Москве ликвидировали пожар в хостеле

Пожар в жилом доме на юго-востоке Москвы, где находится хостел, ликвидирован, площадь составила около 150 "квадратов", погибли восемь человек, еще трех... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T01:18

2022-07-29T01:18

2022-07-29T11:24

происшествия

москва

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пожар в жилом доме на юго-востоке Москвы, где находится хостел, ликвидирован, площадь составила около 150 "квадратов", погибли восемь человек, еще трех осматривают медики, сообщили в МЧС России.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что пожар начался на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу Алма-Атинская улица, 7, корпус 2. По предварительным данным собеседника агентства, погибли восемь человек. По данным МЧС России, сообщение о пожаре по указанному адресу поступило в 23.58 мск в четверг, по предварительной информации, возгорание было на первом этаже 16-этажного жилого дома."Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. На первом этаже находится хостел. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара со второго этажа спасен один человек. К сожалению, восемь человек обнаружены без признаков жизни, трех человек осматривают медики", - говорится в сообщении.По данным МЧС, пожар ликвидирован в 0.47.В Telegram-канале столичного дептранса добавили, что в настоящее время движение по Алма-Атинской улице в районе возгорания полностью перекрыто.

https://ria.ru/20220722/pozhar-1804348698.html

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Максим Горбачев

происшествия, москва, пожар в хостеле на юго-востоке москвы