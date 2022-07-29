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Германии предсказали потерю лидерства в ЕС - РИА Новости, 29.07.2022
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Германии предсказали потерю лидерства в ЕС
Германии предсказали потерю лидерства в ЕС - РИА Новости, 29.07.2022
Германии предсказали потерю лидерства в ЕС
Германия теряет доминирующее положение в Европейском союзе, пишет в статье для агентства Bloomberg журналист Мария Тадео. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T04:00
2022-07-29T04:00
германия
россия
северный поток
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Германия теряет доминирующее положение в Европейском союзе, пишет в статье для агентства Bloomberg журналист Мария Тадео.Такое положение дел обусловлено энергетическим кризисом, возникшим в результате санкционной кампании против России.Германия, полагает Тадео, на сегодняшний день может уступить свои лидерские позиции южным странам Евросоюза. По словам журналиста, главным минусом немецкой экономической модели стала ее зависимость от России."Пока Берлин оправляется от шока, юг Европы начинает проявлять все больше активности и напористости. Это не месть за навязанный Германией режим строгой экономии, а перегруппировка сил, которая в конечном итоге может оздоровить Евросоюз", - резюмирует Тадео.Ранее издание DWN написало, что текущий энергетический кризис стал причиной "сокрушительного приговора" для будущего немецкой экономики. Немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт, в свою очередь, заявила, что Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.Кроме того, Европа испытывает дефицит газа в преддверии нового отопительного сезона. На фоне остановки газопровода "Северный поток" на техобслуживание в некоторых странах высказывали опасения, что прокачка вообще не возобновится.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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германия, россия, северный поток, евросоюз, в мире
04:00 29.07.2022
 
Германии предсказали потерю лидерства в ЕС

Журналист Bloomberg Тадео спрогнозировала потерю Германией лидерских позиций в ЕС

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Берлин, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Германия теряет доминирующее положение в Европейском союзе, пишет в статье для агентства Bloomberg журналист Мария Тадео.
Такое положение дел обусловлено энергетическим кризисом, возникшим в результате санкционной кампании против России.
"Больше десяти лет Берлин обладал высшей моральной и финансовой властью и авторитетом в Евросоюзе, определяя его политику и выступая в роли плохого полицейского по отношению к более слабым экономикам южноевропейских государств. Энергетический кризис изменил положение вещей", - говорится в публикации.
Германия, полагает Тадео, на сегодняшний день может уступить свои лидерские позиции южным странам Евросоюза. По словам журналиста, главным минусом немецкой экономической модели стала ее зависимость от России.
"Пока Берлин оправляется от шока, юг Европы начинает проявлять все больше активности и напористости. Это не месть за навязанный Германией режим строгой экономии, а перегруппировка сил, которая в конечном итоге может оздоровить Евросоюз", - резюмирует Тадео.
Ранее издание DWN написало, что текущий энергетический кризис стал причиной "сокрушительного приговора" для будущего немецкой экономики. Немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт, в свою очередь, заявила, что Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей.
ПХГ Йемгум в Германии - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 05:36
Назван решающий момент для Европы
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
Кроме того, Европа испытывает дефицит газа в преддверии нового отопительного сезона. На фоне остановки газопровода "Северный поток" на техобслуживание в некоторых странах высказывали опасения, что прокачка вообще не возобновится.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ГерманияРоссияСеверный потокЕвросоюзВ мире
 
 
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