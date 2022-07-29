Германии предсказали потерю лидерства в ЕС
Журналист Bloomberg Тадео спрогнозировала потерю Германией лидерских позиций в ЕС
Берлин, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Германия теряет доминирующее положение в Европейском союзе, пишет в статье для агентства Bloomberg журналист Мария Тадео.
Такое положение дел обусловлено энергетическим кризисом, возникшим в результате санкционной кампании против России.
"Больше десяти лет Берлин обладал высшей моральной и финансовой властью и авторитетом в Евросоюзе, определяя его политику и выступая в роли плохого полицейского по отношению к более слабым экономикам южноевропейских государств. Энергетический кризис изменил положение вещей", - говорится в публикации.
Германия, полагает Тадео, на сегодняшний день может уступить свои лидерские позиции южным странам Евросоюза. По словам журналиста, главным минусом немецкой экономической модели стала ее зависимость от России.
"Пока Берлин оправляется от шока, юг Европы начинает проявлять все больше активности и напористости. Это не месть за навязанный Германией режим строгой экономии, а перегруппировка сил, которая в конечном итоге может оздоровить Евросоюз", - резюмирует Тадео.
Ранее издание DWN написало, что текущий энергетический кризис стал причиной "сокрушительного приговора" для будущего немецкой экономики. Немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт, в свою очередь, заявила, что Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей.
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