Пошлина на экспорт пшеницы составит 4627 рублей за тонну
Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы из России с 3 августа составит 4627 рублей за тонну
Колосья пшеницы . Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 3 по 9 августа включительно составит 4 626,8 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 2 945,4 рубля за тонну, кукурузы - 3 311,4 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 371,9 доллара за тонну, на ячмень - при цене 311,2 доллара за тонну, на кукурузу - при цене 320,2 доллара за тонну.
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Пошлина на экспорт пшеницы с 27 июля по 2 августа включительно составляет 4 951,7 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 3 002,6 рубля за тонну, кукурузы - 2 923,4 рубля за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин, которые с июля 2022 года переведены в рублевые значения, используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные за счет пошлин средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.