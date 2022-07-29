https://ria.ru/20220729/poshlina-1805840719.html

Пошлина на экспорт пшеницы составит 4627 рублей за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы составит 4627 рублей за тонну - РИА Новости, 29.07.2022

Пошлина на экспорт пшеницы составит 4627 рублей за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 3 по 9 августа включительно составит 4 626,8 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 2 945,4 рубля за тонну, кукурузы - 3 311,4 РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:15

2022-07-29T13:15

2022-07-29T13:15

экономика

россия

экспорт

пшеница

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

пошлины

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 3 по 9 августа включительно составит 4 626,8 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 2 945,4 рубля за тонну, кукурузы - 3 311,4 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза.Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 371,9 доллара за тонну, на ячмень - при цене 311,2 доллара за тонну, на кукурузу - при цене 320,2 доллара за тонну.Пошлина на экспорт пшеницы с 27 июля по 2 августа включительно составляет 4 951,7 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 3 002,6 рубля за тонну, кукурузы - 2 923,4 рубля за тонну.В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин, которые с июля 2022 года переведены в рублевые значения, используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные за счет пошлин средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.

https://ria.ru/20220719/zerno-1803394539.html

https://ria.ru/20220728/zerno-1805543744.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, экспорт, пшеница, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), пошлины