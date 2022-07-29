https://ria.ru/20220729/posadka-1805904962.html

Вернувшийся в аэропорт самолет Грозный — Москва совершил посадку

Вернувшийся в аэропорт самолет Грозный — Москва совершил посадку - РИА Новости, 29.07.2022

Вернувшийся в аэропорт самолет Грозный — Москва совершил посадку

Самолет рейса Грозный — Москва, вернувшийся после срабатывания индикатора давления в салоне, приземлился в аэропорту вылета, следует из данных портала... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:21

2022-07-29T16:21

2022-07-29T17:57

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Самолет рейса Грозный — Москва, вернувшийся после срабатывания индикатора давления в салоне, приземлился в аэропорту вылета, следует из данных портала Flightradar.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что пилот подал сигнал бедствия, самолет изменил курс и якобы временно пропал с карты сервиса. В пресс-службе компании "ЮТэйр" РИА Новости сообщили, что сработала индикация давления в салоне, командир решил вернуться в аэропорт вылета, посадка ожидается штатная, с пассажирами и экипажем все в порядке.Судя по данным портала Flightradar, борт уже приземлился в Грозном.

https://ria.ru/20220728/samolet-1805616155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возвращение самолета UTair в аэропорт Грозного Рамзан Кадыров сообщил, что подавший сигнал тревоги самолет UTair благополучно вернулся в аэропорт Грозного 2022-07-29T16:21 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, грозный, ютэйр, москва, новости - туризм