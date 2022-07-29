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Вернувшийся в аэропорт самолет Грозный — Москва совершил посадку
Вернувшийся в аэропорт самолет Грозный — Москва совершил посадку - РИА Новости, 29.07.2022
Вернувшийся в аэропорт самолет Грозный — Москва совершил посадку
Самолет рейса Грозный — Москва, вернувшийся после срабатывания индикатора давления в салоне, приземлился в аэропорту вылета, следует из данных портала... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:21
2022-07-29T16:21
2022-07-29T17:57
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грозный
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Самолет рейса Грозный — Москва, вернувшийся после срабатывания индикатора давления в салоне, приземлился в аэропорту вылета, следует из данных портала Flightradar.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что пилот подал сигнал бедствия, самолет изменил курс и якобы временно пропал с карты сервиса. В пресс-службе компании "ЮТэйр" РИА Новости сообщили, что сработала индикация давления в салоне, командир решил вернуться в аэропорт вылета, посадка ожидается штатная, с пассажирами и экипажем все в порядке.Судя по данным портала Flightradar, борт уже приземлился в Грозном.
https://ria.ru/20220728/samolet-1805616155.html
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Возвращение самолета UTair в аэропорт Грозного
Рамзан Кадыров сообщил, что подавший сигнал тревоги самолет UTair благополучно вернулся в аэропорт Грозного
2022-07-29T16:21
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PT0M17S
РИА Новости
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россия, происшествия, грозный, ютэйр, москва, новости - туризм
16:21 29.07.2022 (обновлено: 17:57 29.07.2022)
Вернувшийся в аэропорт самолет Грозный — Москва совершил посадку
Самолет рейса Грозный — Москва вернулся в аэропорт вылета