https://ria.ru/20220729/port-1805666558.html
Крупнейший порт Европы "отключил" Россию: что это значит
Крупнейший порт Европы "отключил" Россию: что это значит - РИА Новости, 29.07.2022
Крупнейший порт Европы "отключил" Россию: что это значит
Порт Роттердам сообщил, что полностью прекратил контейнерные перевозки в Россию и обратно. Впрочем, проблемы с грузами начались не вчера, и логистические... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T08:00
2022-07-29T08:00
2022-07-29T13:07
экономика
россия
роттердам
евросоюз
санкции в отношении россии
контейнерные перевозки
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Порт Роттердам сообщил, что полностью прекратил контейнерные перевозки в Россию и обратно. Впрочем, проблемы с грузами начались не вчера, и логистические маршруты успели перестроить. К каким последствиям приведет решение голландцев и почему от этого больше пострадает Европа — в материале РИА Новости.Громкое заявлениеАдминистрация порта выражается обтекаемо, ссылается на изменения в логистике: "Постоянные узкие места в глобальных контейнерных перевозках переместили грузы из крупных портов в более мелкие".Товарооборот Роттердама с Россией до 24 февраля составлял около 13 процентов от общего. О сложностях с российскими грузами стало известно еще в начале марта. В июне объем контейнерного импорта по сравнению с пиком в ноябре 2021-го сократился на 60 процентов.Одна из главных причин — позиция крупнейших транспортных компаний в связи с кризисом на Украине. С февраля почти все мировые перевозчики сообщили о прекращении судозаходов в российские гавани. В их числе — гиганты CGM, Hapag-Lloyd и Maersk. Последняя в первом квартале года уже отчиталась об убытках на 700 миллионов долларов.Напомним, в конце июля Совет ЕС сообщил, что Евросоюз отменил запрет на поставки России товаров и услуг для авиационной отрасли.Не работал в полную силуТаким образом, грузопоток из России и обратно через Европу уже был существенно затруднен. Контейнеры, следующие в российские порты, фактически не приходят в Роттердам — за редким исключением.Сейчас погрузка-разгрузка действительно переместилась из крупных европейских портов. "Объем контейнеров, следующих в Россию, резко упал, а это означает, что больше нет потребности в крупнотоннажных фидерных судах, которые удобно обрабатывать в Роттердаме. Гораздо дешевле использовать небольшие суда", — указывает Ростовцева.Альтернативные маршрутыЛогистику непрерывно перестраивают. "Основные потоки грузов идут через страны, не присоединившиеся к западным пакетным санкциям. По мере развития внешнеполитической ситуации продолжится и перераспределение товаропотоков", — поясняют в SOTA Logistic.В итоге решение роттердамского порта окажет минимальное влияние на Россию. Как отмечает Николай Неплюев, член Ассоциации независимых директоров, Москва, безусловно, потратит какое-то время на отладку логистики, что приведет к увеличению сроков доставки — а это дополнительные траты для транспортников. Тем не менее потери рано или поздно будут сглажены доходами от экспорта по новым маршрутам.При этом для того же ЕС последствия ограничений куда более негативны. Из-за неизбежного удорожания перевозок вырастут цены на товары из России для европейских потребителей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220706/norvegiya-1800717776.html
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https://ria.ru/20220727/ugol-1805320263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, роттердам, евросоюз, санкции в отношении россии, контейнерные перевозки
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Порт Роттердам сообщил, что полностью прекратил контейнерные перевозки в Россию и обратно. Впрочем, проблемы с грузами начались не вчера, и логистические маршруты успели перестроить. К каким последствиям приведет решение голландцев и почему от этого больше пострадает Европа — в материале РИА Новости.
Администрация порта выражается обтекаемо, ссылается на изменения в логистике: "Постоянные узкие места в глобальных контейнерных перевозках переместили грузы из крупных портов в более мелкие".
Товарооборот Роттердама с Россией до 24 февраля составлял около 13 процентов от общего. О сложностях с российскими грузами стало известно еще в начале марта. В июне объем контейнерного импорта по сравнению с пиком в ноябре 2021-го сократился на 60 процентов.
"Что же касается экспорта в Россию через Роттердам, то за три месяца до заявления объемы также значительно снизились: отправляли только продукты, лекарственные препараты, гуманитарные грузы", — поясняет Кирилл Латинский, коммерческий директор SOTA Logistic.
Одна из главных причин — позиция крупнейших транспортных компаний в связи с кризисом на Украине. С февраля почти все мировые перевозчики сообщили о прекращении судозаходов в российские гавани. В их числе — гиганты CGM, Hapag-Lloyd и Maersk. Последняя в первом квартале года уже отчиталась об убытках на 700 миллионов долларов.
"Это прекрасная иллюстрация того, как именно рвутся цепочки поставок", — отмечает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. Однако, по его мнению, за словами о прекращении обслуживания необязательно последуют решительные действия. "Мы видели это много раз, последний пример — авиационные санкции: о них громко заявили, но теперь потихоньку и без шума снимают", — добавляет эксперт.
Напомним, в конце июля Совет ЕС сообщил, что Евросоюз отменил запрет на поставки России товаров и услуг для авиационной отрасли.
Таким образом, грузопоток из России и обратно через Европу уже был существенно затруднен. Контейнеры, следующие в российские порты, фактически не приходят в Роттердам — за редким исключением.
"По результатам снижения показателей и сделали заявление о прекращении перевозок. Однако здесь следует выразиться более точно: грузооборот сократился логичным образом. А вследствие блокировки европейского маршрута и, кроме того, санкционных ограничений значительно уменьшилось и количество торговых контрактов", — говорит Анна Ростовцева, ведущий специалист логистической компании Novelco.
Сейчас погрузка-разгрузка действительно переместилась из крупных европейских портов. "Объем контейнеров, следующих в Россию, резко упал, а это означает, что больше нет потребности в крупнотоннажных фидерных судах, которые удобно обрабатывать в Роттердаме. Гораздо дешевле использовать небольшие суда", — указывает Ростовцева.
Логистику непрерывно перестраивают. "Основные потоки грузов идут через страны, не присоединившиеся к западным пакетным санкциям. По мере развития внешнеполитической ситуации продолжится и перераспределение товаропотоков", — поясняют в SOTA Logistic.
"Кроме Роттердама задействуют и другие европейские порты. То, что сейчас нельзя доставить морским путем на Балтику, вывозят на таможенные склады в ЕС, а дальше отправляют автомобильным или железнодорожным транспортом", — рассказывает Дмитрий Суховерша, руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России.
В итоге решение роттердамского порта окажет минимальное влияние на Россию. Как отмечает Николай Неплюев, член Ассоциации независимых директоров, Москва, безусловно, потратит какое-то время на отладку логистики, что приведет к увеличению сроков доставки — а это дополнительные траты для транспортников. Тем не менее потери рано или поздно будут сглажены доходами от экспорта по новым маршрутам.
При этом для того же ЕС последствия ограничений куда более негативны. Из-за неизбежного удорожания перевозок вырастут цены на товары из России для европейских потребителей.