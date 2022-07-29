https://ria.ru/20220729/port-1805666558.html

Крупнейший порт Европы "отключил" Россию: что это значит

Крупнейший порт Европы "отключил" Россию: что это значит - РИА Новости, 29.07.2022

Крупнейший порт Европы "отключил" Россию: что это значит

Порт Роттердам сообщил, что полностью прекратил контейнерные перевозки в Россию и обратно. Впрочем, проблемы с грузами начались не вчера, и логистические... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T08:00

2022-07-29T08:00

2022-07-29T13:07

экономика

россия

роттердам

евросоюз

санкции в отношении россии

контейнерные перевозки

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Порт Роттердам сообщил, что полностью прекратил контейнерные перевозки в Россию и обратно. Впрочем, проблемы с грузами начались не вчера, и логистические маршруты успели перестроить. К каким последствиям приведет решение голландцев и почему от этого больше пострадает Европа — в материале РИА Новости.Громкое заявлениеАдминистрация порта выражается обтекаемо, ссылается на изменения в логистике: "Постоянные узкие места в глобальных контейнерных перевозках переместили грузы из крупных портов в более мелкие".Товарооборот Роттердама с Россией до 24 февраля составлял около 13 процентов от общего. О сложностях с российскими грузами стало известно еще в начале марта. В июне объем контейнерного импорта по сравнению с пиком в ноябре 2021-го сократился на 60 процентов.Одна из главных причин — позиция крупнейших транспортных компаний в связи с кризисом на Украине. С февраля почти все мировые перевозчики сообщили о прекращении судозаходов в российские гавани. В их числе — гиганты CGM, Hapag-Lloyd и Maersk. Последняя в первом квартале года уже отчиталась об убытках на 700 миллионов долларов.Напомним, в конце июля Совет ЕС сообщил, что Евросоюз отменил запрет на поставки России товаров и услуг для авиационной отрасли.Не работал в полную силуТаким образом, грузопоток из России и обратно через Европу уже был существенно затруднен. Контейнеры, следующие в российские порты, фактически не приходят в Роттердам — за редким исключением.Сейчас погрузка-разгрузка действительно переместилась из крупных европейских портов. "Объем контейнеров, следующих в Россию, резко упал, а это означает, что больше нет потребности в крупнотоннажных фидерных судах, которые удобно обрабатывать в Роттердаме. Гораздо дешевле использовать небольшие суда", — указывает Ростовцева.Альтернативные маршрутыЛогистику непрерывно перестраивают. "Основные потоки грузов идут через страны, не присоединившиеся к западным пакетным санкциям. По мере развития внешнеполитической ситуации продолжится и перераспределение товаропотоков", — поясняют в SOTA Logistic.В итоге решение роттердамского порта окажет минимальное влияние на Россию. Как отмечает Николай Неплюев, член Ассоциации независимых директоров, Москва, безусловно, потратит какое-то время на отладку логистики, что приведет к увеличению сроков доставки — а это дополнительные траты для транспортников. Тем не менее потери рано или поздно будут сглажены доходами от экспорта по новым маршрутам.При этом для того же ЕС последствия ограничений куда более негативны. Из-за неизбежного удорожания перевозок вырастут цены на товары из России для европейских потребителей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220706/norvegiya-1800717776.html

https://ria.ru/20220721/es-1804051368.html

https://ria.ru/20220727/ugol-1805320263.html

россия

роттердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, роттердам, евросоюз, санкции в отношении россии, контейнерные перевозки