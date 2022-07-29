В республики Донбасса и на Украину доставили почти 50 тысяч тонн гумпомощи
Минобороны: почти 50 тысяч тонн гумпомощи доставили в республики Донбасса и на Украину
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В республики Донбасса и на Украину со 2 марта доставлено 49333,4 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 379 акций, в том числе за истекшие сутки - пять, сообщил в пятницу руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он отметил, что в республики Донбасса и на Украину со 2 марта доставлено 49 333,4 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 379 акций, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 364,6 тонны гуманитарной помощи.
"Двадцать девятого июля 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 421,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - заявил генерал.