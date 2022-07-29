https://ria.ru/20220729/pomosch-1806001740.html

В республики Донбасса и на Украину доставили почти 50 тысяч тонн гумпомощи

В республики Донбасса и на Украину доставили почти 50 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 29.07.2022

В республики Донбасса и на Украину доставили почти 50 тысяч тонн гумпомощи

В республики Донбасса и на Украину со 2 марта доставлено 49333,4 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 379 акций, в том числе за истекшие сутки - пять, сообщил РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T22:39

2022-07-29T22:39

2022-07-29T22:39

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

донбасс

украина

луганская народная республика

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В республики Донбасса и на Украину со 2 марта доставлено 49333,4 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 379 акций, в том числе за истекшие сутки - пять, сообщил в пятницу руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он отметил, что в республики Донбасса и на Украину со 2 марта доставлено 49 333,4 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 379 акций, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 364,6 тонны гуманитарной помощи."Двадцать девятого июля 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 421,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - заявил генерал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

украина

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, донбасс, украина, луганская народная республика