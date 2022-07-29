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Власти Запорожской области доставили гумпомощь многодетным семьям
Власти Запорожской области доставили гумпомощь многодетным семьям - РИА Новости, 29.07.2022
Власти Запорожской области доставили гумпомощь многодетным семьям
Руководство Министерства по молодежной политике администрации Запорожской области доставили гуманитарную помощь нуждающимся жителям двух сел Мелитопольского... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:36
2022-07-29T12:36
2022-07-29T12:36
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СЕМЕНОВКА (ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ), 29 июл - РИА Новости. Руководство Министерства по молодежной политике администрации Запорожской области доставили гуманитарную помощь нуждающимся жителям двух сел Мелитопольского района - Новоивановка и Семеновка, передает корреспондент РИА Новости, который вместе с представителями министерства участвовал в доставке гумпомощи.В Новоивановке пакеты с продовольствием получили три семьи, в которых живут от пяти до восьми детей, в том числе, усыновленные после спецоперации."Наше министерство посетило село Новоивановка, где передали продовольственные пакеты многодетным семьям. Ранее волонтеры штаба "Мы вместе" собрали адреса нуждающихся, которым мы передали гуманитарную помощь. Еще один гуманитарный груз был доставлен в село Семеновка. Сюда привезли почти 45 пакетов для нуждающихся слоев населения, все согласно спискам", - сказал представитель Министерства по молодежной политики Запорожской области Виктор Дорофеев.Следующий гуманитарный груз будет доставлен в Новоивановку и Семеновку уже на следующей неделе, заверили в министерстве.
https://ria.ru/20220727/gumpomosch-1805456520.html
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в мире, здоровье - общество, запорожская область, семеновка (краматорск)
Власти Запорожской области доставили гумпомощь многодетным семьям
Руководство Запорожской области доставило гуманитарную помощь многодетным семьям