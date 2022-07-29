https://ria.ru/20220729/pomosch-1805826047.html

Власти Запорожской области доставили гумпомощь многодетным семьям

Власти Запорожской области доставили гумпомощь многодетным семьям - РИА Новости, 29.07.2022

Власти Запорожской области доставили гумпомощь многодетным семьям

Руководство Министерства по молодежной политике администрации Запорожской области доставили гуманитарную помощь нуждающимся жителям двух сел Мелитопольского... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:36

2022-07-29T12:36

2022-07-29T12:36

в мире

здоровье - общество

запорожская область

семеновка (краматорск)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790198856_0:23:3180:1812_1920x0_80_0_0_9de33ae8ba62746441dcc72b4104319e.jpg

СЕМЕНОВКА (ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ), 29 июл - РИА Новости. Руководство Министерства по молодежной политике администрации Запорожской области доставили гуманитарную помощь нуждающимся жителям двух сел Мелитопольского района - Новоивановка и Семеновка, передает корреспондент РИА Новости, который вместе с представителями министерства участвовал в доставке гумпомощи.В Новоивановке пакеты с продовольствием получили три семьи, в которых живут от пяти до восьми детей, в том числе, усыновленные после спецоперации."Наше министерство посетило село Новоивановка, где передали продовольственные пакеты многодетным семьям. Ранее волонтеры штаба "Мы вместе" собрали адреса нуждающихся, которым мы передали гуманитарную помощь. Еще один гуманитарный груз был доставлен в село Семеновка. Сюда привезли почти 45 пакетов для нуждающихся слоев населения, все согласно спискам", - сказал представитель Министерства по молодежной политики Запорожской области Виктор Дорофеев.Следующий гуманитарный груз будет доставлен в Новоивановку и Семеновку уже на следующей неделе, заверили в министерстве.

https://ria.ru/20220727/gumpomosch-1805456520.html

запорожская область

семеновка (краматорск)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, запорожская область, семеновка (краматорск)