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Власти Запорожской области доставили гумпомощь многодетным семьям - РИА Новости, 29.07.2022
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Власти Запорожской области доставили гумпомощь многодетным семьям
Власти Запорожской области доставили гумпомощь многодетным семьям - РИА Новости, 29.07.2022
Власти Запорожской области доставили гумпомощь многодетным семьям
Руководство Министерства по молодежной политике администрации Запорожской области доставили гуманитарную помощь нуждающимся жителям двух сел Мелитопольского... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:36
2022-07-29T12:36
в мире
здоровье - общество
запорожская область
семеновка (краматорск)
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СЕМЕНОВКА (ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ), 29 июл - РИА Новости. Руководство Министерства по молодежной политике администрации Запорожской области доставили гуманитарную помощь нуждающимся жителям двух сел Мелитопольского района - Новоивановка и Семеновка, передает корреспондент РИА Новости, который вместе с представителями министерства участвовал в доставке гумпомощи.В Новоивановке пакеты с продовольствием получили три семьи, в которых живут от пяти до восьми детей, в том числе, усыновленные после спецоперации."Наше министерство посетило село Новоивановка, где передали продовольственные пакеты многодетным семьям. Ранее волонтеры штаба "Мы вместе" собрали адреса нуждающихся, которым мы передали гуманитарную помощь. Еще один гуманитарный груз был доставлен в село Семеновка. Сюда привезли почти 45 пакетов для нуждающихся слоев населения, все согласно спискам", - сказал представитель Министерства по молодежной политики Запорожской области Виктор Дорофеев.Следующий гуманитарный груз будет доставлен в Новоивановку и Семеновку уже на следующей неделе, заверили в министерстве.
https://ria.ru/20220727/gumpomosch-1805456520.html
запорожская область
семеновка (краматорск)
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в мире, здоровье - общество, запорожская область, семеновка (краматорск)
12:36 29.07.2022
 
Власти Запорожской области доставили гумпомощь многодетным семьям

Руководство Запорожской области доставило гуманитарную помощь многодетным семьям

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи
Раздача гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Раздача гуманитарной помощи. Архивное фото
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СЕМЕНОВКА (ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ), 29 июл - РИА Новости. Руководство Министерства по молодежной политике администрации Запорожской области доставили гуманитарную помощь нуждающимся жителям двух сел Мелитопольского района - Новоивановка и Семеновка, передает корреспондент РИА Новости, который вместе с представителями министерства участвовал в доставке гумпомощи.
В Новоивановке пакеты с продовольствием получили три семьи, в которых живут от пяти до восьми детей, в том числе, усыновленные после спецоперации.
"Наше министерство посетило село Новоивановка, где передали продовольственные пакеты многодетным семьям. Ранее волонтеры штаба "Мы вместе" собрали адреса нуждающихся, которым мы передали гуманитарную помощь. Еще один гуманитарный груз был доставлен в село Семеновка. Сюда привезли почти 45 пакетов для нуждающихся слоев населения, все согласно спискам", - сказал представитель Министерства по молодежной политики Запорожской области Виктор Дорофеев.
Следующий гуманитарный груз будет доставлен в Новоивановку и Семеновку уже на следующей неделе, заверили в министерстве.
Гуманитарная помощь для Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 22:29Специальная военная операция на Украине
Россия доставила на Украину и в Донбасс свыше 48,5 тысячи тонн гумпомощи
 
В миреЗдоровье - ОбществоЗапорожская областьСеменовка (Краматорск)
 
 
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