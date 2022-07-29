https://ria.ru/20220729/polyanskiy-1806004028.html

Полянский рассказал, чего народы России и Украины не забудут Западу

Полянский рассказал, чего народы России и Украины не забудут Западу - РИА Новости, 29.07.2022

Полянский рассказал, чего народы России и Украины не забудут Западу

Народы России и Украины не забудут западным странам готовность помогать киевскому режиму убивать мирных граждан, заявил первый заместитель постоянного... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T23:08

2022-07-29T23:08

2022-07-29T23:08

специальная военная операция на украине

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украина

киев

совет безопасности оон

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ООН, 29 июл – РИА Новости. Народы России и Украины не забудут западным странам готовность помогать киевскому режиму убивать мирных граждан, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.Он добавил, что, поставляя Украине дальнобойные артиллерийские системы и РСЗО, партнеры Киева "сдвигают необходимую для мирного развития упомянутых районов условную линию безопасности дальше на Запад". "Задумайтесь над этим, как и над тем, что после ее окончания нам так или иначе все равно придется жить рядом с вами и сотрудничать", – добавил российский дипломат.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, киев, совет безопасности оон