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Полянский рассказал, чего народы России и Украины не забудут Западу - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/polyanskiy-1806004028.html
Полянский рассказал, чего народы России и Украины не забудут Западу
Полянский рассказал, чего народы России и Украины не забудут Западу - РИА Новости, 29.07.2022
Полянский рассказал, чего народы России и Украины не забудут Западу
Народы России и Украины не забудут западным странам готовность помогать киевскому режиму убивать мирных граждан, заявил первый заместитель постоянного... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T23:08
2022-07-29T23:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
совет безопасности оон
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ООН, 29 июл – РИА Новости. Народы России и Украины не забудут западным странам готовность помогать киевскому режиму убивать мирных граждан, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.Он добавил, что, поставляя Украине дальнобойные артиллерийские системы и РСЗО, партнеры Киева "сдвигают необходимую для мирного развития упомянутых районов условную линию безопасности дальше на Запад". "Задумайтесь над этим, как и над тем, что после ее окончания нам так или иначе все равно придется жить рядом с вами и сотрудничать", – добавил российский дипломат.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, киев, совет безопасности оон
23:08 29.07.2022
 
Полянский рассказал, чего народы России и Украины не забудут Западу

Полянский: народы России и Украины не забудут Западу помощь в убийстве мирных граждан

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 29 июл – РИА Новости. Народы России и Украины не забудут западным странам готовность помогать киевскому режиму убивать мирных граждан, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Хотел бы обратиться к нашим западным коллегам... Поверьте, ваша готовность помогать украинцам убивать донецких и луганских детей вряд ли будет забыта как украинским, так и российским народом", - сказал Полянский на заседании Совбеза ООН.
Он добавил, что, поставляя Украине дальнобойные артиллерийские системы и РСЗО, партнеры Киева "сдвигают необходимую для мирного развития упомянутых районов условную линию безопасности дальше на Запад". "Задумайтесь над этим, как и над тем, что после ее окончания нам так или иначе все равно придется жить рядом с вами и сотрудничать", – добавил российский дипломат.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСовет Безопасности ООН
 
 
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