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Полянский рассказал, чего народы России и Украины не забудут Западу
Полянский рассказал, чего народы России и Украины не забудут Западу - РИА Новости, 29.07.2022
Полянский рассказал, чего народы России и Украины не забудут Западу
Народы России и Украины не забудут западным странам готовность помогать киевскому режиму убивать мирных граждан, заявил первый заместитель постоянного... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T23:08
2022-07-29T23:08
2022-07-29T23:08
специальная военная операция на украине
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украина
киев
совет безопасности оон
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ООН, 29 июл – РИА Новости. Народы России и Украины не забудут западным странам готовность помогать киевскому режиму убивать мирных граждан, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.Он добавил, что, поставляя Украине дальнобойные артиллерийские системы и РСЗО, партнеры Киева "сдвигают необходимую для мирного развития упомянутых районов условную линию безопасности дальше на Запад". "Задумайтесь над этим, как и над тем, что после ее окончания нам так или иначе все равно придется жить рядом с вами и сотрудничать", – добавил российский дипломат.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, совет безопасности оон
Полянский рассказал, чего народы России и Украины не забудут Западу
Полянский: народы России и Украины не забудут Западу помощь в убийстве мирных граждан