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ФСБ задержала высокопоставленного полицейского в Башкирии - РИА Новости, 29.07.2022
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ФСБ задержала высокопоставленного полицейского в Башкирии
ФСБ задержала высокопоставленного полицейского в Башкирии - РИА Новости, 29.07.2022
ФСБ задержала высокопоставленного полицейского в Башкирии
Силовики задержали замначальника полиции по оперативной работе в Башкирии в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:17
2022-07-29T16:17
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
республика башкортостан
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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УФА, 29 июл - РИА Новости. Силовики задержали замначальника полиции по оперативной работе в Башкирии в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД по региону."Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю в рамках оперативного сопровождения уголовного дела задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по Республике Башкортостан полковник полиции Андрей Москвитин", - говорится в сообщении. При этом не уточняется, о каком уголовном деле идет речь.Отмечается, что "все имеющиеся сведения МВД по Республике Башкортостан в установленном порядке переданы в Главное управление собственной безопасности МВД России"."Информация о задержании в связи с данным уголовным делом других сотрудников МВД по Республике Башкортостан не соответствует действительности", - добавили в пресс-службе региональной полиции.
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республика башкортостан
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, республика башкортостан, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
16:17 29.07.2022
 
ФСБ задержала высокопоставленного полицейского в Башкирии

ФСБ задержала замначальника полиции по оперативной работе в Башкирии Москвитина

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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УФА, 29 июл - РИА Новости. Силовики задержали замначальника полиции по оперативной работе в Башкирии в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю в рамках оперативного сопровождения уголовного дела задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по Республике Башкортостан полковник полиции Андрей Москвитин", - говорится в сообщении. При этом не уточняется, о каком уголовном деле идет речь.
Отмечается, что "все имеющиеся сведения МВД по Республике Башкортостан в установленном порядке переданы в Главное управление собственной безопасности МВД России".
"Информация о задержании в связи с данным уголовным делом других сотрудников МВД по Республике Башкортостан не соответствует действительности", - добавили в пресс-службе региональной полиции.
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21 июля, 10:08
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ПроисшествияРеспублика БашкортостанРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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