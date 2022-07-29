https://ria.ru/20220729/politsiya-1805902568.html

ФСБ задержала высокопоставленного полицейского в Башкирии

ФСБ задержала высокопоставленного полицейского в Башкирии - РИА Новости, 29.07.2022

ФСБ задержала высокопоставленного полицейского в Башкирии

Силовики задержали замначальника полиции по оперативной работе в Башкирии в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:17

2022-07-29T16:17

2022-07-29T16:17

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

республика башкортостан

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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УФА, 29 июл - РИА Новости. Силовики задержали замначальника полиции по оперативной работе в Башкирии в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД по региону."Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю в рамках оперативного сопровождения уголовного дела задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по Республике Башкортостан полковник полиции Андрей Москвитин", - говорится в сообщении. При этом не уточняется, о каком уголовном деле идет речь.Отмечается, что "все имеющиеся сведения МВД по Республике Башкортостан в установленном порядке переданы в Главное управление собственной безопасности МВД России"."Информация о задержании в связи с данным уголовным делом других сотрудников МВД по Республике Башкортостан не соответствует действительности", - добавили в пресс-службе региональной полиции.

https://ria.ru/20220721/podzhog-1803948145.html

республика башкортостан

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, республика башкортостан, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)