https://ria.ru/20220729/politsiya-1805902568.html
ФСБ задержала высокопоставленного полицейского в Башкирии
ФСБ задержала высокопоставленного полицейского в Башкирии - РИА Новости, 29.07.2022
ФСБ задержала высокопоставленного полицейского в Башкирии
Силовики задержали замначальника полиции по оперативной работе в Башкирии в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:17
2022-07-29T16:17
2022-07-29T16:17
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
республика башкортостан
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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УФА, 29 июл - РИА Новости. Силовики задержали замначальника полиции по оперативной работе в Башкирии в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД по региону."Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю в рамках оперативного сопровождения уголовного дела задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по Республике Башкортостан полковник полиции Андрей Москвитин", - говорится в сообщении. При этом не уточняется, о каком уголовном деле идет речь.Отмечается, что "все имеющиеся сведения МВД по Республике Башкортостан в установленном порядке переданы в Главное управление собственной безопасности МВД России"."Информация о задержании в связи с данным уголовным делом других сотрудников МВД по Республике Башкортостан не соответствует действительности", - добавили в пресс-службе региональной полиции.
https://ria.ru/20220721/podzhog-1803948145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, республика башкортостан, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ФСБ задержала высокопоставленного полицейского в Башкирии
ФСБ задержала замначальника полиции по оперативной работе в Башкирии Москвитина