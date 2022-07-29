https://ria.ru/20220729/politsiya-1805749141.html
Полиция начала ловить французов, поливающих лужайки
Полиция начала ловить французов, поливающих лужайки - РИА Новости, 29.07.2022
Полиция начала ловить французов, поливающих лужайки
Французские полицейские следят за тем, как население соблюдает меры по экономии воды, введенные на время засухи, говорится в сюжете телеканала BFM. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T04:42
2022-07-29T04:42
2022-07-29T10:38
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Французские полицейские следят за тем, как население соблюдает меры по экономии воды, введенные на время засухи, говорится в сюжете телеканала BFM."Трое полицейских в этой машине высматривают малейшую струю воды рядом с домами. Экологическая полиция собирается проверить этот сад с зеленеющей лужайкой, но сегодня ограничится простым предупреждением", — рассказывается в материале.Глава одного из региональных отделений Французского бюро по биоразнообразию Жан-Ноэль Риффель уточнил, что в задачу сотрудников входит напоминание о действующих правилах, но в случае повторного нарушения полиция составит протокол."Патруль заезжает не только к частникам — владелец расположенного рядом гольф-клуба не избежал визита", — говорится в сюжете.Телеканал привел также случай в департаменте Нор, где государственные службы обнаружили искусственный водоем, в который вопреки запрету закачивают воду из реки. Во Франции, как и в других европейских странах, в последнее время установилась аномально жаркая погода. Из-за этого власти ограничили использование воды в 93 из 96 департаментов. В частности, жителям запрещается поливать сад днем.В Париже на прошлой неделе максимальная температура воздуха достигла 41 градуса. А в департаменте Жиронда из-за жары вспыхнули два крупных пожара — огонь уничтожил более 20 тысяч гектаров леса.
https://ria.ru/20220724/frantsiya-1804602605.html
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в мире, франция, дюнкерк
04:42 29.07.2022 (обновлено: 10:38 29.07.2022)
Полиция начала ловить французов, поливающих лужайки
BFM: из-за засухи полиция во Франции следит за использованием воды местными жителями
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Французские полицейские следят за тем, как население соблюдает меры по экономии воды, введенные на время засухи, говорится
в сюжете телеканала BFM.
"Трое полицейских в этой машине высматривают малейшую струю воды рядом с домами. Экологическая полиция собирается проверить этот сад с зеленеющей лужайкой, но сегодня ограничится простым предупреждением", — рассказывается в материале.
Глава одного из региональных отделений Французского бюро по биоразнообразию Жан-Ноэль Риффель уточнил, что в задачу сотрудников входит напоминание о действующих правилах, но в случае повторного нарушения полиция составит протокол.
"Патруль заезжает не только к частникам — владелец расположенного рядом гольф-клуба не избежал визита", — говорится в сюжете.
Телеканал привел также случай в департаменте Нор, где государственные службы обнаружили искусственный водоем, в который вопреки запрету закачивают воду из реки.
"Мы говорим о воспитании и о том, что хотим составить протокол. Здесь нечего обсуждать, все очевидно. Река Изер в департаменте Нор сейчас действительно под максимальным давлением. Если такого рода нарушений будет много, они приведут нас к провалу", — прокомментировал такие случаи супрефект Дюнкерка
Эрве Турмант.
Во Франции
, как и в других европейских странах, в последнее время установилась аномально жаркая погода. Из-за этого власти ограничили использование воды в 93 из 96 департаментов. В частности, жителям запрещается поливать сад днем.
В Париже
на прошлой неделе максимальная температура воздуха достигла 41 градуса. А в департаменте Жиронда из-за жары вспыхнули два крупных пожара — огонь уничтожил более 20 тысяч гектаров леса.