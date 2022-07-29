https://ria.ru/20220729/politsiya-1805749141.html

Полиция начала ловить французов, поливающих лужайки

Полиция начала ловить французов, поливающих лужайки - РИА Новости, 29.07.2022

Полиция начала ловить французов, поливающих лужайки

Французские полицейские следят за тем, как население соблюдает меры по экономии воды, введенные на время засухи, говорится в сюжете телеканала BFM. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T04:42

2022-07-29T04:42

2022-07-29T10:38

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Французские полицейские следят за тем, как население соблюдает меры по экономии воды, введенные на время засухи, говорится в сюжете телеканала BFM."Трое полицейских в этой машине высматривают малейшую струю воды рядом с домами. Экологическая полиция собирается проверить этот сад с зеленеющей лужайкой, но сегодня ограничится простым предупреждением", — рассказывается в материале.Глава одного из региональных отделений Французского бюро по биоразнообразию Жан-Ноэль Риффель уточнил, что в задачу сотрудников входит напоминание о действующих правилах, но в случае повторного нарушения полиция составит протокол."Патруль заезжает не только к частникам — владелец расположенного рядом гольф-клуба не избежал визита", — говорится в сюжете.Телеканал привел также случай в департаменте Нор, где государственные службы обнаружили искусственный водоем, в который вопреки запрету закачивают воду из реки. Во Франции, как и в других европейских странах, в последнее время установилась аномально жаркая погода. Из-за этого власти ограничили использование воды в 93 из 96 департаментов. В частности, жителям запрещается поливать сад днем.В Париже на прошлой неделе максимальная температура воздуха достигла 41 градуса. А в департаменте Жиронда из-за жары вспыхнули два крупных пожара — огонь уничтожил более 20 тысяч гектаров леса.

https://ria.ru/20220724/frantsiya-1804602605.html

https://ria.ru/20220719/zhara-1803313280.html

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в мире, франция, дюнкерк