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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 29.07.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 25 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T08:01
2022-07-29T08:01
2022-07-29T08:01
общество
москва
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 25 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в столице и Подмосковье переменную облачность, без осадков, характер погоды будет обусловлен влиянием западного антициклона. Температура максимальная в столице плюс 23 - плюс 25 градусов, по области от плюс 21 до плюс 26", - рассказал Синенков.По словам синоптика, ветер ожидается западный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенным образом не изменится и сохранится на уровне 749 миллиметров ртутного столба.
https://realty.ria.ru/20220728/fili-1805566033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков пообещал москвичам в пятницу до плюс 25 градусов