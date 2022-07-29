https://ria.ru/20220729/pogoda-1805755690.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 29.07.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Переменная облачность, без осадков и до плюс 25 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T08:01

2022-07-29T08:01

2022-07-29T08:01

общество

москва

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 25 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в столице и Подмосковье переменную облачность, без осадков, характер погоды будет обусловлен влиянием западного антициклона. Температура максимальная в столице плюс 23 - плюс 25 градусов, по области от плюс 21 до плюс 26", - рассказал Синенков.По словам синоптика, ветер ожидается западный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенным образом не изменится и сохранится на уровне 749 миллиметров ртутного столба.

https://realty.ria.ru/20220728/fili-1805566033.html

москва

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва