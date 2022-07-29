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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 29.07.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 29.07.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 25 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T08:01
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общество
москва
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 25 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в столице и Подмосковье переменную облачность, без осадков, характер погоды будет обусловлен влиянием западного антициклона. Температура максимальная в столице плюс 23 - плюс 25 градусов, по области от плюс 21 до плюс 26", - рассказал Синенков.По словам синоптика, ветер ожидается западный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенным образом не изменится и сохранится на уровне 749 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва
08:01 29.07.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Синенков пообещал москвичам в пятницу до плюс 25 градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдыхающие в сквере на улице Флотская в Москве
Отдыхающие в сквере на улице Флотская в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Отдыхающие в сквере на улице Флотская в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 25 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в столице и Подмосковье переменную облачность, без осадков, характер погоды будет обусловлен влиянием западного антициклона. Температура максимальная в столице плюс 23 - плюс 25 градусов, по области от плюс 21 до плюс 26", - рассказал Синенков.
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По словам синоптика, ветер ожидается западный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенным образом не изменится и сохранится на уровне 749 миллиметров ртутного столба.
 
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