https://ria.ru/20220729/plotina-1806008075.html

Плотину в Харьковской области будет восстанавливать МЧС ДНР

Плотину в Харьковской области будет восстанавливать МЧС ДНР - РИА Новости, 29.07.2022

Плотину в Харьковской области будет восстанавливать МЧС ДНР

Взорванную украинскими войсками плотину Краснооскольского водохранилища в Изюмском районе Харьковской области будут восстанавливать специалисты МЧС ДНР, сообщил РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T23:51

2022-07-29T23:51

2022-07-29T23:51

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

харьковская область

донецкая народная республика

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СЕЛО КРАСНЫЙ ОСКОЛ (Харьковская область), 29 июл - РИА Новости. Взорванную украинскими войсками плотину Краснооскольского водохранилища в Изюмском районе Харьковской области будут восстанавливать специалисты МЧС ДНР, сообщил РИА Новости глава министерства Алексей Кострубицкий.Он отметил, что водохранилище очень важно для обеспечения водой населения ДНР. "В засушливые периоды с его помощью поднимается уровень воды в реке Северский Донец, откуда питается водоснабжением территория ДНР. Подготовительные работы мы все сделали, сейчас идет наполнение", - заключил глава МЧС ДНР.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль.

https://ria.ru/20220729/mariupol-1806003276.html

харьковская область

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, харьковская область, донецкая народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)