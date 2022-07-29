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Плотину в Харьковской области будет восстанавливать МЧС ДНР
Плотину в Харьковской области будет восстанавливать МЧС ДНР - РИА Новости, 29.07.2022
Плотину в Харьковской области будет восстанавливать МЧС ДНР
Взорванную украинскими войсками плотину Краснооскольского водохранилища в Изюмском районе Харьковской области будут восстанавливать специалисты МЧС ДНР, сообщил РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T23:51
2022-07-29T23:51
2022-07-29T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
харьковская область
донецкая народная республика
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СЕЛО КРАСНЫЙ ОСКОЛ (Харьковская область), 29 июл - РИА Новости. Взорванную украинскими войсками плотину Краснооскольского водохранилища в Изюмском районе Харьковской области будут восстанавливать специалисты МЧС ДНР, сообщил РИА Новости глава министерства Алексей Кострубицкий.Он отметил, что водохранилище очень важно для обеспечения водой населения ДНР. "В засушливые периоды с его помощью поднимается уровень воды в реке Северский Донец, откуда питается водоснабжением территория ДНР. Подготовительные работы мы все сделали, сейчас идет наполнение", - заключил глава МЧС ДНР.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль.
https://ria.ru/20220729/mariupol-1806003276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, харьковская область, донецкая народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Плотину в Харьковской области будет восстанавливать МЧС ДНР
Взорванную ВСУ плотину Краснооскольского водохранилища будет восстанавливать МЧС ДНР