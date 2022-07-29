https://ria.ru/20220729/plennye-1805941278.html

Украинских пленных из обстрелянного ВСУ СИЗО доставили в больницы

Украинских пленных из обстрелянного ВСУ СИЗО доставили в больницы - РИА Новости, 29.07.2022

Украинских пленных из обстрелянного ВСУ СИЗО доставили в больницы

Украинские военнопленные, раненные в ходе обстрела Киевом СИЗО в Еленовке, доставлены в больницы Донецка, сообщил журналистам заместитель начальника Народной... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T17:49

2022-07-29T17:49

2022-07-29T19:47

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Украинские военнопленные, раненные в ходе обстрела Киевом СИЗО в Еленовке, доставлены в больницы Донецка, сообщил журналистам заместитель начальника Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.СИЗО в ночь на пятницу оказалось под прицельным огнем украинских боевиков из американских РСЗО HIMARS. На месте там сейчас работают медики и бойцы МЧС."Четырнадцатая больница и в Петровском районе реабилитационный центр …в трех, может быть, четырех больницах", - сказал Басурин, отвечая на вопрос журналиста.Пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, получили всю необходимую помощь от донецких врачей."К нам доставили скорой медицинской помощью семь раненых пленных украинской армии с поражениями разной локализации. Всем пациентам оказана хирургическая комбинированная комплексная помощь. Сейчас они находятся в реанимационном отделении… Все пациенты в тяжелом состоянии", - сказал журналистам старший дежурный хирург 16-й городской больницы Михаил Юренко.Согласно последнему сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара возросло уже до 53.Глава ДНР Денис Пушилин ранее связал обстрел с тем, что содержащиеся в СИЗО радикалы из "Азова" (против отдельных боевиков этого формирования в России возбуждены дела) начали давать показания.Минобороны РФ назвало обстрел "вопиющей провокацией", совершенной "с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен".

https://ria.ru/20220729/vsu-1805974086.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Доктор донецкой больницы о состоянии раненых в ходе обстрела СИЗО в Еленовке Украинские военнопленные, раненные при украинском обстреле СИЗО в Еленовке, доставлены в больницы Донецка. Хирург одной из них рассказывает о состоянии пострадавших. 2022-07-29T17:49 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)