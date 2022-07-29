https://ria.ru/20220729/plennye-1805790873.html

Минобороны подтвердило гибель не менее 40 пленных при ударе ВСУ по Еленовке

Минобороны подтвердило гибель не менее 40 пленных при ударе ВСУ по Еленовке - РИА Новости, 29.07.2022

Минобороны подтвердило гибель не менее 40 пленных при ударе ВСУ по Еленовке

В результате удара со стороны ВСУ по колонии в поселке Еленовка в ДНР погибли не менее 40 и ранены 75 украинских военнопленных, сообщили в российском... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T10:59

2022-07-29T10:59

2022-07-29T16:43

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В результате удара со стороны ВСУ по колонии в поселке Еленовка в ДНР погибли не менее 40 и ранены 75 украинских военнопленных, сообщили в российском Минобороны.Там отметили, что ранения различной степени тяжести получили также восемь сотрудников изолятора.Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что число погибших возросло до 47.По его словам, раненым сейчас оказывают помощь. Всего в колонии содержатся 193 человека, уточнил глава республики.В Минобороны назвали происшедшее провокацией и добавили, что проводят расследование."В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен", — заключили в военном ведомстве.Пушилин, со своей стороны, отметил, что киевские власти решили нанести удар в СИЗО, потому что им были невыгодны показания "азовцев"."Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности "Азова", которые начали давать показания. Показаний достаточно много, часть из них вышла в публичное поле, еще больше зафиксировано нашими следственными органами", — сказал он в эфире Первого канала.В середине мая украинские военные и боевики полка "Азов", заблокированные на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь", начали сдаваться в плен. Всего сложили оружие около двух с половиной тысяч человек. Раненых отправили в больницу, остальных — в колонию в Еленовке.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220713/azovstal-1802241983.html

https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html

https://ria.ru/20220629/naemnik-1799113173.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика