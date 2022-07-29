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Минобороны подтвердило гибель не менее 40 пленных при ударе ВСУ по Еленовке - РИА Новости, 29.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/plennye-1805790873.html
Минобороны подтвердило гибель не менее 40 пленных при ударе ВСУ по Еленовке
Минобороны подтвердило гибель не менее 40 пленных при ударе ВСУ по Еленовке - РИА Новости, 29.07.2022
Минобороны подтвердило гибель не менее 40 пленных при ударе ВСУ по Еленовке
В результате удара со стороны ВСУ по колонии в поселке Еленовка в ДНР погибли не менее 40 и ранены 75 украинских военнопленных, сообщили в российском... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:59
2022-07-29T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В результате удара со стороны ВСУ по колонии в поселке Еленовка в ДНР погибли не менее 40 и ранены 75 украинских военнопленных, сообщили в российском Минобороны.Там отметили, что ранения различной степени тяжести получили также восемь сотрудников изолятора.Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что число погибших возросло до 47.По его словам, раненым сейчас оказывают помощь. Всего в колонии содержатся 193 человека, уточнил глава республики.В Минобороны назвали происшедшее провокацией и добавили, что проводят расследование."В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен", — заключили в военном ведомстве.Пушилин, со своей стороны, отметил, что киевские власти решили нанести удар в СИЗО, потому что им были невыгодны показания "азовцев"."Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности "Азова", которые начали давать показания. Показаний достаточно много, часть из них вышла в публичное поле, еще больше зафиксировано нашими следственными органами", — сказал он в эфире Первого канала.В середине мая украинские военные и боевики полка "Азов", заблокированные на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь", начали сдаваться в плен. Всего сложили оружие около двух с половиной тысяч человек. Раненых отправили в больницу, остальных — в колонию в Еленовке.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220713/azovstal-1802241983.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
10:59 29.07.2022 (обновлено: 16:43 29.07.2022)
 
Минобороны подтвердило гибель не менее 40 пленных при ударе ВСУ по Еленовке

Минобороны сообщило о гибели 40 украинских пленных при ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗабор следственного изолятора в Еленовке, по которому ВСУ нанесли удар
Забор следственного изолятора в Еленовке, по которому ВСУ нанесли удар - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости
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Забор следственного изолятора в Еленовке, по которому ВСУ нанесли удар
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В результате удара со стороны ВСУ по колонии в поселке Еленовка в ДНР погибли не менее 40 и ранены 75 украинских военнопленных, сообщили в российском Минобороны.
"Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования "Азов", нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS", — сказали в ведомстве.
Там отметили, что ранения различной степени тяжести получили также восемь сотрудников изолятора.
Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что число погибших возросло до 47.
По его словам, раненым сейчас оказывают помощь. Всего в колонии содержатся 193 человека, уточнил глава республики.
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В Минобороны назвали происшедшее провокацией и добавили, что проводят расследование.
"В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен", — заключили в военном ведомстве.
Пушилин, со своей стороны, отметил, что киевские власти решили нанести удар в СИЗО, потому что им были невыгодны показания "азовцев".
"Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности "Азова", которые начали давать показания. Показаний достаточно много, часть из них вышла в публичное поле, еще больше зафиксировано нашими следственными органами", — сказал он в эфире Первого канала.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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