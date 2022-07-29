https://ria.ru/20220729/perspektivnost-1805755280.html
Губернатор Приамурья отметил перспективность Тамбовского района области
Губернатор Приамурья отметил перспективность Тамбовского района области - РИА Новости, 29.07.2022
Губернатор Приамурья отметил перспективность Тамбовского района области
Губернатор Амурской области Василий Орлов проинспектировал Тамбовский район региона, отметив его перспективность. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T07:58
2022-07-29T07:58
2022-07-29T12:46
общество
тамбовский район
амурская область
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов проинспектировал Тамбовский район региона, отметив его перспективность.Тамбовский район образован в 1926 году, административным центром является село Тамбовка. На территории района образованы 15 сельских поселений. Население - порядка 21 тысячи человек.По данным правительства области, в этом году в Новоалександровке уже реализовано два проекта по благоустройству. По госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий Амурской области" построена универсальная спортивная площадка для игры в волейбол, баскетбол и большой теннис. На реализацию проекта потрачено более 3 миллионов рублей, выделенных из федерального, областного и местного бюджетов с привлечением спонсорских средств. По программе поддержки местных инициатив в селе благоустроили территорию памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. На это потратили порядка 2 миллионов рублей."Уже есть предложения по дальнейшей работе – планируют сделать беговую дорожку, трибуны, освещение и другое. Но проект нужно доработать, в этом поможет Центр развития территорий. Общественное пространство должно быть не только на бумаге красивым, но и удобным и функциональным на практике", - отметил губернатор.Глава Новоалександровского сельсовета Екатерина Гарипова добавила, что местные власти планируют установить видеонаблюдение для охраны объектов, поставить домики, оборудовать современную зону отдыха. Поселение поддерживает основной партнер - хозяйство "Димское", уточнила она. Губернатор оценил работу администрации сельсовета и социальных партнеров по преображению села.В целом Тамбовский район активно участвует в региональных и федеральных программах по благоустройству. Уже направлены заявки на финансирование в 2023 году ремонта дороги с подъездом к животноводческому комплексу в селе Новоалександровка. Работа поэтапная, в первую очередь, сделают участок протяженностью почти 1,7 километра за 301 миллион рублей, далее участок в почти полкилометра на сумму в 54 миллиона рублей. Поданы документы на финансирование строительства 12-квартирного жилого дома, работы планируется начать в следующем году. Район за четыре года участия в программе инициативного бюджетирования привлек более 90 миллионов рублей на реализацию 55 проектов.Губернатор отметил перспективность Тамбовского района. Он считает, что для людей нужно создавать комфортные условия для проживания, тогда они будут оставаться в селах, работать и развивать их.
https://ria.ru/20220728/priamurskaya-1805475166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тамбовский район, амурская область
07:58 29.07.2022 (обновлено: 12:46 29.07.2022)
Губернатор Приамурья отметил перспективность Тамбовского района области
Губернатор Приамурья Орлов отметил перспективность Тамбовского района области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов проинспектировал Тамбовский район региона, отметив его перспективность.
Тамбовский район
образован в 1926 году, административным центром является село Тамбовка. На территории района образованы 15 сельских поселений. Население - порядка 21 тысячи человек.
"С рабочей поездкой был в Тамбовском районе и заехал в Новоалександровку. Посмотрел, какие спортивные площадки оборудовали и как обустроили территорию возле озера. Администрация и местное сельхозпредприятие прикладывают много усилий для благоустройства всего села. Радует, что они проявляют инициативу", - написал Орлов после поездки в своем Telegram-канале.
По данным правительства области, в этом году в Новоалександровке уже реализовано два проекта по благоустройству. По госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий Амурской области" построена универсальная спортивная площадка для игры в волейбол, баскетбол и большой теннис. На реализацию проекта потрачено более 3 миллионов рублей, выделенных из федерального, областного и местного бюджетов с привлечением спонсорских средств. По программе поддержки местных инициатив в селе благоустроили территорию памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. На это потратили порядка 2 миллионов рублей.
"Уже есть предложения по дальнейшей работе – планируют сделать беговую дорожку, трибуны, освещение и другое. Но проект нужно доработать, в этом поможет Центр развития территорий. Общественное пространство должно быть не только на бумаге красивым, но и удобным и функциональным на практике", - отметил губернатор.
Глава Новоалександровского сельсовета Екатерина Гарипова добавила, что местные власти планируют установить видеонаблюдение для охраны объектов, поставить домики, оборудовать современную зону отдыха. Поселение поддерживает основной партнер - хозяйство "Димское", уточнила она. Губернатор оценил работу администрации сельсовета и социальных партнеров по преображению села.
В целом Тамбовский район активно участвует в региональных и федеральных программах по благоустройству. Уже направлены заявки на финансирование в 2023 году ремонта дороги с подъездом к животноводческому комплексу в селе Новоалександровка. Работа поэтапная, в первую очередь, сделают участок протяженностью почти 1,7 километра за 301 миллион рублей, далее участок в почти полкилометра на сумму в 54 миллиона рублей. Поданы документы на финансирование строительства 12-квартирного жилого дома, работы планируется начать в следующем году. Район за четыре года участия в программе инициативного бюджетирования привлек более 90 миллионов рублей на реализацию 55 проектов.
Губернатор отметил перспективность Тамбовского района. Он считает, что для людей нужно создавать комфортные условия для проживания, тогда они будут оставаться в селах, работать и развивать их.