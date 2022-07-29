https://ria.ru/20220729/perepiska-1805995766.html

"Газпром" опубликовал часть переписки с партнерами о ремонте турбин

"Газпром" опубликовал часть переписки с партнерами о ремонте турбин - РИА Новости, 30.07.2022

"Газпром" опубликовал часть переписки с партнерами о ремонте турбин

"Газпром" обнародовал часть переписки с Siemens и документы по турбинам для газопровода "Северный поток" на компрессорной станции "Портовая". Документ... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-29T21:41

2022-07-29T21:41

2022-07-30T00:06

в мире

экономика

газпром

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

siemens

северный поток

германия

владимир путин

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. "Газпром" обнародовал часть переписки с Siemens и документы по турбинам для газопровода "Северный поток" на компрессорной станции "Портовая". Документ опубликован в Telegram-канале компании.В частности, он включает два протокола, предписание, постановление и предостережение Ростехнадзора, а также обращения к главному руководителю проекта КС "Портовая" Артему Степанову и генеральному директору ООО "Сименс Энергетика" Олегу Титову.По полученным данным, во время проверок газотурбинных двигателей за последние два месяца специалисты обнаружили выход из строя термопреобразователей сопротивления и датчиков температуры подшипника, утечку масла на двигателе, а также повреждения нескольких лопаток компрессора и другие неисправности.В результате Ростехнадзор 13 июня опубликовал протокол о временном запрете использования газоперекачивающего агрегата. Уже на следующий день "Газпром" сообщил, что на КС "Портовая" можно запускать только три из них. Затем российский экспортер заявил об остановке второго двигателя Siemens. Через месяц — 25 июля — компания прекратила эксплуатацию еще одного агрегата из-за необходимости отправить его на ремонт.В переписке "Газпром" просил Siemens назвать возможные причины неисправностей и описать способы их устранения.Ранее в пятницу заместитель председателя правления российского газового концерна Виталий Маркелов сообщил, что Siemens исправил не более четырех выявленных дефектов. При этом "Газпром" отправил в представительство компании десять писем, но не получил конструктивных предложений по восстановлению безопасности и надежности двигателей."Северный поток" — основной маршрут поставок голубого топлива в Европу — возобновил работу 21 июля после десятидневного планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40 процентов от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. "Газпром" объяснил это задержками в работе Siemens, которая из-за введенных Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из ремонта турбину для КС "Портовая". В начале июля проблему удалось решить: Канада согласилась отправить агрегат в Германию для его дальнейшей транспортировки в Россию.На прошлой неделе министр экономики ФРГ Роберт Хабек подтвердил доставку газотурбинного двигателя и отметил, что о его передаче российскому газовому концерну сообщат по факту. При этом Берлин "из соображений безопасности" не уточнил, где сейчас находится агрегат.Как отмечал Владимир Путин, "Газпром" выполняет и планирует выполнять все обязательства, готов качать столько газа, сколько потребуется.

https://ria.ru/20220726/ostanovka-1804921231.html

https://ria.ru/20220725/gaz-1804749013.html

https://ria.ru/20220720/putin-1803769911.html

германия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, экономика, газпром, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), siemens, северный поток, германия, владимир путин, роберт хабек