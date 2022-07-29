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"Газпром" опубликовал часть переписки с партнерами о ремонте турбин - РИА Новости, 30.07.2022
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"Газпром" опубликовал часть переписки с партнерами о ремонте турбин
"Газпром" опубликовал часть переписки с партнерами о ремонте турбин - РИА Новости, 30.07.2022
"Газпром" опубликовал часть переписки с партнерами о ремонте турбин
"Газпром" обнародовал часть переписки с Siemens и документы по турбинам для газопровода "Северный поток" на компрессорной станции "Портовая". Документ... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-29T21:41
2022-07-30T00:06
в мире
экономика
газпром
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
siemens
северный поток
германия
владимир путин
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. "Газпром" обнародовал часть переписки с Siemens и документы по турбинам для газопровода "Северный поток" на компрессорной станции "Портовая". Документ опубликован в Telegram-канале компании.В частности, он включает два протокола, предписание, постановление и предостережение Ростехнадзора, а также обращения к главному руководителю проекта КС "Портовая" Артему Степанову и генеральному директору ООО "Сименс Энергетика" Олегу Титову.По полученным данным, во время проверок газотурбинных двигателей за последние два месяца специалисты обнаружили выход из строя термопреобразователей сопротивления и датчиков температуры подшипника, утечку масла на двигателе, а также повреждения нескольких лопаток компрессора и другие неисправности.В результате Ростехнадзор 13 июня опубликовал протокол о временном запрете использования газоперекачивающего агрегата. Уже на следующий день "Газпром" сообщил, что на КС "Портовая" можно запускать только три из них. Затем российский экспортер заявил об остановке второго двигателя Siemens. Через месяц — 25 июля — компания прекратила эксплуатацию еще одного агрегата из-за необходимости отправить его на ремонт.В переписке "Газпром" просил Siemens назвать возможные причины неисправностей и описать способы их устранения.Ранее в пятницу заместитель председателя правления российского газового концерна Виталий Маркелов сообщил, что Siemens исправил не более четырех выявленных дефектов. При этом "Газпром" отправил в представительство компании десять писем, но не получил конструктивных предложений по восстановлению безопасности и надежности двигателей."Северный поток" — основной маршрут поставок голубого топлива в Европу — возобновил работу 21 июля после десятидневного планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40 процентов от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. "Газпром" объяснил это задержками в работе Siemens, которая из-за введенных Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из ремонта турбину для КС "Портовая". В начале июля проблему удалось решить: Канада согласилась отправить агрегат в Германию для его дальнейшей транспортировки в Россию.На прошлой неделе министр экономики ФРГ Роберт Хабек подтвердил доставку газотурбинного двигателя и отметил, что о его передаче российскому газовому концерну сообщат по факту. При этом Берлин "из соображений безопасности" не уточнил, где сейчас находится агрегат.Как отмечал Владимир Путин, "Газпром" выполняет и планирует выполнять все обязательства, готов качать столько газа, сколько потребуется.
https://ria.ru/20220726/ostanovka-1804921231.html
https://ria.ru/20220725/gaz-1804749013.html
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в мире, экономика, газпром, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), siemens, северный поток, германия, владимир путин, роберт хабек
21:41 29.07.2022 (обновлено: 00:06 30.07.2022)
 
"Газпром" опубликовал часть переписки с партнерами о ремонте турбин

"Газпром" опубликовал часть переписки с Siemens о турбинах для "Северного потока"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип компании "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. "Газпром" обнародовал часть переписки с Siemens и документы по турбинам для газопровода "Северный поток" на компрессорной станции "Портовая". Документ опубликован в Telegram-канале компании.
В частности, он включает два протокола, предписание, постановление и предостережение Ростехнадзора, а также обращения к главному руководителю проекта КС "Портовая" Артему Степанову и генеральному директору ООО "Сименс Энергетика" Олегу Титову.
Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 03:14
Аналитик оценил возможность полной остановки "Северного потока"
По полученным данным, во время проверок газотурбинных двигателей за последние два месяца специалисты обнаружили выход из строя термопреобразователей сопротивления и датчиков температуры подшипника, утечку масла на двигателе, а также повреждения нескольких лопаток компрессора и другие неисправности.
В результате Ростехнадзор 13 июня опубликовал протокол о временном запрете использования газоперекачивающего агрегата. Уже на следующий день "Газпром" сообщил, что на КС "Портовая" можно запускать только три из них. Затем российский экспортер заявил об остановке второго двигателя Siemens. Через месяц — 25 июля — компания прекратила эксплуатацию еще одного агрегата из-за необходимости отправить его на ремонт.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
25 июля, 12:21
В Кремле объяснили снижение объемов прокачки газа по "Северному потоку"
В переписке "Газпром" просил Siemens назвать возможные причины неисправностей и описать способы их устранения.
Ранее в пятницу заместитель председателя правления российского газового концерна Виталий Маркелов сообщил, что Siemens исправил не более четырех выявленных дефектов. При этом "Газпром" отправил в представительство компании десять писем, но не получил конструктивных предложений по восстановлению безопасности и надежности двигателей.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 15:46
России нужны собственные инженерные школы для ремонта турбин, заявил Путин
"Северный поток" — основной маршрут поставок голубого топлива в Европу — возобновил работу 21 июля после десятидневного планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40 процентов от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. "Газпром" объяснил это задержками в работе Siemens, которая из-за введенных Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из ремонта турбину для КС "Портовая". В начале июля проблему удалось решить: Канада согласилась отправить агрегат в Германию для его дальнейшей транспортировки в Россию.
На прошлой неделе министр экономики ФРГ Роберт Хабек подтвердил доставку газотурбинного двигателя и отметил, что о его передаче российскому газовому концерну сообщат по факту. При этом Берлин "из соображений безопасности" не уточнил, где сейчас находится агрегат.
Как отмечал Владимир Путин, "Газпром" выполняет и планирует выполнять все обязательства, готов качать столько газа, сколько потребуется.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
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В миреЭкономикаГазпромФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)SiemensСеверный потокГерманияВладимир ПутинРоберт Хабек
 
 
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