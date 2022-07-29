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Лавров прокомментировал заявление Госдепа о несвоевременности переговоров - РИА Новости, 29.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/peregovory-1805821303.html
Лавров прокомментировал заявление Госдепа о несвоевременности переговоров
Лавров прокомментировал заявление Госдепа о несвоевременности переговоров - РИА Новости, 29.07.2022
Лавров прокомментировал заявление Госдепа о несвоевременности переговоров
После заявлений представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что сейчас не время для переговоров России и Украины, стало ясно, кто кем руководит и... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:17
2022-07-29T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
энтони блинкен
украина
россия
сша
государственный департамент сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ТАШКЕНТ, 29 июл — РИА Новости. После заявлений представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что сейчас не время для переговоров России и Украины, стало ясно, кто кем руководит и насколько США "не заставляют" Украину выполнять то или иное их указание, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Насчет Украины и всего остального: я слышал Тони Блинкена, когда он заявил, что он не будет со мной обсуждать Украину, потому что Украина должна сама представлять свои интересы, американцы за них не имеют права работать", — сказал Лавров, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться тематика Украины в ходе разговора с госсекретарем США."Но напомню, где-то неделю назад, когда в одном из интервью я заявил, что у России нет предубеждений по поводу переговоров с Украиной, тут же представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США считают, что не надо сейчас Украине вести переговоры с Россией. Ну, по Фрейду, стало ясно, кто кем руководит и насколько американцы не заставляют Украину делать ту или иную вещь", — подчеркнул Лавров.Ранее глава МИД России заявил, что в ближайшее время Россия предложит удобную дату для разговора с Энтони Блинкеном, обсуждаться будет вопрос выполнений условий для разблокировки поставок российского и украинского зерна. Кроме того, Лавров заявил, что Блинкен выскажется по поводу обмена заключенными между Россией и США.
https://ria.ru/20220726/petitsiyu-1805131301.html
украина
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в мире, энтони блинкен, украина, россия, сша, государственный департамент сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
12:17 29.07.2022 (обновлено: 19:24 29.07.2022)
 
Лавров прокомментировал заявление Госдепа о несвоевременности переговоров

Лавров назвал слова Госдепа о несвоевременности переговоров для Киева оговоркой по Фрейду

© РИА Новости / МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам заседания совета министров иностранных дел государств — членов ШОС в Ташкенте
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам заседания совета министров иностранных дел государств — членов ШОС в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / МИД России
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ТАШКЕНТ, 29 июл — РИА Новости. После заявлений представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что сейчас не время для переговоров России и Украины, стало ясно, кто кем руководит и насколько США "не заставляют" Украину выполнять то или иное их указание, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Насчет Украины и всего остального: я слышал Тони Блинкена, когда он заявил, что он не будет со мной обсуждать Украину, потому что Украина должна сама представлять свои интересы, американцы за них не имеют права работать", — сказал Лавров, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться тематика Украины в ходе разговора с госсекретарем США.
"Но напомню, где-то неделю назад, когда в одном из интервью я заявил, что у России нет предубеждений по поводу переговоров с Украиной, тут же представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США считают, что не надо сейчас Украине вести переговоры с Россией. Ну, по Фрейду, стало ясно, кто кем руководит и насколько американцы не заставляют Украину делать ту или иную вещь", — подчеркнул Лавров.
Ранее глава МИД России заявил, что в ближайшее время Россия предложит удобную дату для разговора с Энтони Блинкеном, обсуждаться будет вопрос выполнений условий для разблокировки поставок российского и украинского зерна. Кроме того, Лавров заявил, что Блинкен выскажется по поводу обмена заключенными между Россией и США.
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