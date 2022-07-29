12:17 29.07.2022 (обновлено: 19:24 29.07.2022)
Лавров прокомментировал заявление Госдепа о несвоевременности переговоров
Лавров назвал слова Госдепа о несвоевременности переговоров для Киева оговоркой по Фрейду
© РИА Новости / МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам заседания совета министров иностранных дел государств — членов ШОС в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 29 июл — РИА Новости. После заявлений представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что сейчас не время для переговоров России и Украины, стало ясно, кто кем руководит и насколько США "не заставляют" Украину выполнять то или иное их указание, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Насчет Украины и всего остального: я слышал Тони Блинкена, когда он заявил, что он не будет со мной обсуждать Украину, потому что Украина должна сама представлять свои интересы, американцы за них не имеют права работать", — сказал Лавров, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться тематика Украины в ходе разговора с госсекретарем США.
"Но напомню, где-то неделю назад, когда в одном из интервью я заявил, что у России нет предубеждений по поводу переговоров с Украиной, тут же представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США считают, что не надо сейчас Украине вести переговоры с Россией. Ну, по Фрейду, стало ясно, кто кем руководит и насколько американцы не заставляют Украину делать ту или иную вещь", — подчеркнул Лавров.
Ранее глава МИД России заявил, что в ближайшее время Россия предложит удобную дату для разговора с Энтони Блинкеном, обсуждаться будет вопрос выполнений условий для разблокировки поставок российского и украинского зерна. Кроме того, Лавров заявил, что Блинкен выскажется по поводу обмена заключенными между Россией и США.