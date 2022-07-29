https://ria.ru/20220729/peregovory-1805821303.html

Лавров прокомментировал заявление Госдепа о несвоевременности переговоров

Лавров прокомментировал заявление Госдепа о несвоевременности переговоров - РИА Новости, 29.07.2022

Лавров прокомментировал заявление Госдепа о несвоевременности переговоров

После заявлений представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что сейчас не время для переговоров России и Украины, стало ясно, кто кем руководит и... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:17

2022-07-29T12:17

2022-07-29T19:24

специальная военная операция на украине

в мире

энтони блинкен

украина

россия

сша

государственный департамент сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805851703_268:0:2708:1372_1920x0_80_0_0_67837bb9f06119c8792a6dfc52cdd2ca.jpg

ТАШКЕНТ, 29 июл — РИА Новости. После заявлений представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что сейчас не время для переговоров России и Украины, стало ясно, кто кем руководит и насколько США "не заставляют" Украину выполнять то или иное их указание, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Насчет Украины и всего остального: я слышал Тони Блинкена, когда он заявил, что он не будет со мной обсуждать Украину, потому что Украина должна сама представлять свои интересы, американцы за них не имеют права работать", — сказал Лавров, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться тематика Украины в ходе разговора с госсекретарем США."Но напомню, где-то неделю назад, когда в одном из интервью я заявил, что у России нет предубеждений по поводу переговоров с Украиной, тут же представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США считают, что не надо сейчас Украине вести переговоры с Россией. Ну, по Фрейду, стало ясно, кто кем руководит и насколько американцы не заставляют Украину делать ту или иную вещь", — подчеркнул Лавров.Ранее глава МИД России заявил, что в ближайшее время Россия предложит удобную дату для разговора с Энтони Блинкеном, обсуждаться будет вопрос выполнений условий для разблокировки поставок российского и украинского зерна. Кроме того, Лавров заявил, что Блинкен выскажется по поводу обмена заключенными между Россией и США.

https://ria.ru/20220726/petitsiyu-1805131301.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, энтони блинкен, украина, россия, сша, государственный департамент сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр