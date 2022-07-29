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Пентагон намерен и дальше помогать Киеву боеприпасами к системам HIMARS - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/pentagon-1805997070.html
Пентагон намерен и дальше помогать Киеву боеприпасами к системам HIMARS
Пентагон намерен и дальше помогать Киеву боеприпасами к системам HIMARS - РИА Новости, 29.07.2022
Пентагон намерен и дальше помогать Киеву боеприпасами к системам HIMARS
США постоянно контактируют с Киевом по вопросу о военной поддержке, помощь будет соответствовать запросам украинских властей, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T21:58
2022-07-29T22:04
в мире
здоровье - общество
сергей лавров
энтони блинкен
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. США постоянно контактируют с Киевом по вопросу о военной поддержке, помощь будет соответствовать запросам украинских властей, заявил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге, касаясь темы расходования припасов к реактивным системам залпового огня HIMARS на Украине.В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, здоровье - общество, сергей лавров, энтони блинкен, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато
21:58 29.07.2022 (обновлено: 22:04 29.07.2022)
 
Пентагон намерен и дальше помогать Киеву боеприпасами к системам HIMARS

В Пентагоне пообещали и дальше помогать Киеву боеприпасами к системам HIMARS

© РИА НовостиОбломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке. Скриншот видео
Обломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости
Обломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке. Скриншот видео
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. США постоянно контактируют с Киевом по вопросу о военной поддержке, помощь будет соответствовать запросам украинских властей, заявил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге, касаясь темы расходования припасов к реактивным системам залпового огня HIMARS на Украине.
"Мы постоянно в контакте с украинцами по поводу того, какой у них уровень расходования (боеприпасов – ред.), потому что мы хотим убедиться, что у них есть то, что им нужно на поле боя. Так что мы действительно уверены в процессе оказания им помощи в обеспечении безопасности с тем, чтобы быть и далее способными отвечать на их нужды", - сказал представитель Пентагона.
В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоСергей ЛавровЭнтони БлинкенДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияСШАНАТО
 
 
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