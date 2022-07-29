https://ria.ru/20220729/pentagon-1805997070.html

Пентагон намерен и дальше помогать Киеву боеприпасами к системам HIMARS

Пентагон намерен и дальше помогать Киеву боеприпасами к системам HIMARS - РИА Новости, 29.07.2022

Пентагон намерен и дальше помогать Киеву боеприпасами к системам HIMARS

США постоянно контактируют с Киевом по вопросу о военной поддержке, помощь будет соответствовать запросам украинских властей, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T21:58

2022-07-29T21:58

2022-07-29T22:04

в мире

здоровье - общество

сергей лавров

энтони блинкен

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. США постоянно контактируют с Киевом по вопросу о военной поддержке, помощь будет соответствовать запросам украинских властей, заявил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге, касаясь темы расходования припасов к реактивным системам залпового огня HIMARS на Украине.В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220729/ukraina-1805983343.html

украина

россия

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, сергей лавров, энтони блинкен, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато