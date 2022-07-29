21:58 29.07.2022 (обновлено: 22:04 29.07.2022)
Пентагон намерен и дальше помогать Киеву боеприпасами к системам HIMARS
В Пентагоне пообещали и дальше помогать Киеву боеприпасами к системам HIMARS
© РИА НовостиОбломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке. Скриншот видео
Обломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке. Скриншот видео
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. США постоянно контактируют с Киевом по вопросу о военной поддержке, помощь будет соответствовать запросам украинских властей, заявил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге, касаясь темы расходования припасов к реактивным системам залпового огня HIMARS на Украине.
"Мы постоянно в контакте с украинцами по поводу того, какой у них уровень расходования (боеприпасов – ред.), потому что мы хотим убедиться, что у них есть то, что им нужно на поле боя. Так что мы действительно уверены в процессе оказания им помощи в обеспечении безопасности с тем, чтобы быть и далее способными отвечать на их нужды", - сказал представитель Пентагона.
В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.