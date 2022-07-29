https://ria.ru/20220729/pensii-1805916436.html

Правительство направит 200 миллиардов рублей на страховые пенсии и пособия

Правительство направит 200 миллиардов рублей на страховые пенсии и пособия - РИА Новости, 29.07.2022

Правительство направит 200 миллиардов рублей на страховые пенсии и пособия

Правительство России выделит из резервного фонда 200 миллиардов рублей на выплату страховых пенсий и пособий, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:47

2022-07-29T16:47

2022-07-29T16:47

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россия

правительство рф

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правительство России выделит из резервного фонда 200 миллиардов рублей на выплату страховых пенсий и пособий, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Выделить в 2022 году Минфину России для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование бюджетные ассигнования в размере 200 000 000 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду 100-процентное исполнение в 2022 году обязательств по выплате страховых пенсий и пособий, предусмотренных законодательством Российской Федерации", - говорится в документе.Согласно распоряжению, Минфину РФ также поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств, а также предоставить доклад в правительство РФ до 31 марта 2023 года.

https://ria.ru/20220719/pensii-1803383698.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, правительство рф