https://ria.ru/20220729/pensii-1805916436.html
Правительство направит 200 миллиардов рублей на страховые пенсии и пособия
Правительство направит 200 миллиардов рублей на страховые пенсии и пособия - РИА Новости, 29.07.2022
Правительство направит 200 миллиардов рублей на страховые пенсии и пособия
Правительство России выделит из резервного фонда 200 миллиардов рублей на выплату страховых пенсий и пособий, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:47
2022-07-29T16:47
2022-07-29T16:47
общество
россия
правительство рф
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правительство России выделит из резервного фонда 200 миллиардов рублей на выплату страховых пенсий и пособий, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Выделить в 2022 году Минфину России для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование бюджетные ассигнования в размере 200 000 000 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду 100-процентное исполнение в 2022 году обязательств по выплате страховых пенсий и пособий, предусмотренных законодательством Российской Федерации", - говорится в документе.Согласно распоряжению, Минфину РФ также поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств, а также предоставить доклад в правительство РФ до 31 марта 2023 года.
https://ria.ru/20220719/pensii-1803383698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, правительство рф
Правительство направит 200 миллиардов рублей на страховые пенсии и пособия
Правительство выделит из резервного фонда 200 миллиардов рублей на страховые пенсии