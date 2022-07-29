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Правительство направит 200 миллиардов рублей на страховые пенсии и пособия - РИА Новости, 29.07.2022
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Правительство направит 200 миллиардов рублей на страховые пенсии и пособия
Правительство направит 200 миллиардов рублей на страховые пенсии и пособия - РИА Новости, 29.07.2022
Правительство направит 200 миллиардов рублей на страховые пенсии и пособия
Правительство России выделит из резервного фонда 200 миллиардов рублей на выплату страховых пенсий и пособий, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:47
2022-07-29T16:47
общество
россия
правительство рф
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правительство России выделит из резервного фонда 200 миллиардов рублей на выплату страховых пенсий и пособий, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Выделить в 2022 году Минфину России для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование бюджетные ассигнования в размере 200 000 000 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду 100-процентное исполнение в 2022 году обязательств по выплате страховых пенсий и пособий, предусмотренных законодательством Российской Федерации", - говорится в документе.Согласно распоряжению, Минфину РФ также поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств, а также предоставить доклад в правительство РФ до 31 марта 2023 года.
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общество, россия, правительство рф
16:47 29.07.2022
 
Правительство направит 200 миллиардов рублей на страховые пенсии и пособия

Правительство выделит из резервного фонда 200 миллиардов рублей на страховые пенсии

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правительство России выделит из резервного фонда 200 миллиардов рублей на выплату страховых пенсий и пособий, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить в 2022 году Минфину России для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование бюджетные ассигнования в размере 200 000 000 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду 100-процентное исполнение в 2022 году обязательств по выплате страховых пенсий и пособий, предусмотренных законодательством Российской Федерации", - говорится в документе.
Согласно распоряжению, Минфину РФ также поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств, а также предоставить доклад в правительство РФ до 31 марта 2023 года.
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