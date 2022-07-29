Визит Пелоси на Тайвань может состояться в ближайшие дни, пишут СМИ
Колумнист Washington Post Рогин: визит Пелоси на Тайвань может состояться в ближайшие дни
© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo / Susan Walsh
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань может состояться уже в ближайшие дни, сообщил в своем Twitter колумнист Washington Post Джош Рогин.
"Дипломатические источники говорят, что поездка спикера Пелоси на Тайвань ожидается, (произойдет это) в начале ее азиатского турне", - написал репортер.
По его словам, в офисе Пелоси ему сообщили, что "визит возможен, но не подтвержден".
Как сообщает телеканал CNN, Пелоси отправляется в поездку в азиатский регион уже в пятницу. В подтвержденной программе ее визита посещение Японии, Южной Кореи, Малайзии и Сингапура.
Возможная поездка Пелоси на Тайвань, которая может стать первым с 1997 года визитом американского чиновника столь высокого ранга (спикер палаты представителей - третье лицо в иерархии властей США) на остров, лишь усугубляет и без того сильную напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина. Белый дом дистанцируется, возлагая ответственность за решение о поездке на спикера, а Пекин, по данным китайских СМИ, предупреждает власти США о рисках в случае ее поездки и просит "не играть с огнем". Белый дом ранее в четверг не стал раскрывать подробностей беседы лидеров двух стран по теме Тайваня, Пекин же сообщил, что Джо Байден заявил председателю КНР о том, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм острова и неизменен политике "одного Китая".