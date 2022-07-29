https://ria.ru/20220729/pelosi-1805941984.html

Визит Пелоси на Тайвань может состояться в ближайшие дни, пишут СМИ

Визит Пелоси на Тайвань может состояться в ближайшие дни, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2022

Визит Пелоси на Тайвань может состояться в ближайшие дни, пишут СМИ

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань может состояться уже в ближайшие дни, сообщил в своем Twitter колумнист Washington Post... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T17:51

2022-07-29T17:51

2022-07-29T17:51

в мире

тайвань

сша

нэнси пелоси

китай

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань может состояться уже в ближайшие дни, сообщил в своем Twitter колумнист Washington Post Джош Рогин.По его словам, в офисе Пелоси ему сообщили, что "визит возможен, но не подтвержден".Как сообщает телеканал CNN, ​​Пелоси отправляется в поездку в азиатский регион уже в пятницу. В подтвержденной программе ее визита посещение Японии, Южной Кореи, Малайзии и Сингапура.Возможная поездка Пелоси на Тайвань, которая может стать первым с 1997 года визитом американского чиновника столь высокого ранга (спикер палаты представителей - третье лицо в иерархии властей США) на остров, лишь усугубляет и без того сильную напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина. Белый дом дистанцируется, возлагая ответственность за решение о поездке на спикера, а Пекин, по данным китайских СМИ, предупреждает власти США о рисках в случае ее поездки и просит "не играть с огнем". Белый дом ранее в четверг не стал раскрывать подробностей беседы лидеров двух стран по теме Тайваня, Пекин же сообщил, что Джо Байден заявил председателю КНР о том, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм острова и неизменен политике "одного Китая".

https://ria.ru/20220729/tayvan-1805836472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, тайвань, сша, нэнси пелоси, китай