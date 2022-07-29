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Визит Пелоси на Тайвань может состояться в ближайшие дни, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2022
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Визит Пелоси на Тайвань может состояться в ближайшие дни, пишут СМИ
Визит Пелоси на Тайвань может состояться в ближайшие дни, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2022
Визит Пелоси на Тайвань может состояться в ближайшие дни, пишут СМИ
Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань может состояться уже в ближайшие дни, сообщил в своем Twitter колумнист Washington Post... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:51
2022-07-29T17:51
в мире
тайвань
сша
нэнси пелоси
китай
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань может состояться уже в ближайшие дни, сообщил в своем Twitter колумнист Washington Post Джош Рогин.По его словам, в офисе Пелоси ему сообщили, что "визит возможен, но не подтвержден".Как сообщает телеканал CNN, ​​Пелоси отправляется в поездку в азиатский регион уже в пятницу. В подтвержденной программе ее визита посещение Японии, Южной Кореи, Малайзии и Сингапура.Возможная поездка Пелоси на Тайвань, которая может стать первым с 1997 года визитом американского чиновника столь высокого ранга (спикер палаты представителей - третье лицо в иерархии властей США) на остров, лишь усугубляет и без того сильную напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина. Белый дом дистанцируется, возлагая ответственность за решение о поездке на спикера, а Пекин, по данным китайских СМИ, предупреждает власти США о рисках в случае ее поездки и просит "не играть с огнем". Белый дом ранее в четверг не стал раскрывать подробностей беседы лидеров двух стран по теме Тайваня, Пекин же сообщил, что Джо Байден заявил председателю КНР о том, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм острова и неизменен политике "одного Китая".
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в мире, тайвань, сша, нэнси пелоси, китай
17:51 29.07.2022
 
Визит Пелоси на Тайвань может состояться в ближайшие дни, пишут СМИ

Колумнист Washington Post Рогин: визит Пелоси на Тайвань может состояться в ближайшие дни

© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань может состояться уже в ближайшие дни, сообщил в своем Twitter колумнист Washington Post Джош Рогин.

"Дипломатические источники говорят, что поездка спикера Пелоси на Тайвань ожидается, (произойдет это) в начале ее азиатского турне", - написал репортер.

По его словам, в офисе Пелоси ему сообщили, что "визит возможен, но не подтвержден".
Как сообщает телеканал CNN, ​​Пелоси отправляется в поездку в азиатский регион уже в пятницу. В подтвержденной программе ее визита посещение Японии, Южной Кореи, Малайзии и Сингапура.
Возможная поездка Пелоси на Тайвань, которая может стать первым с 1997 года визитом американского чиновника столь высокого ранга (спикер палаты представителей - третье лицо в иерархии властей США) на остров, лишь усугубляет и без того сильную напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина. Белый дом дистанцируется, возлагая ответственность за решение о поездке на спикера, а Пекин, по данным китайских СМИ, предупреждает власти США о рисках в случае ее поездки и просит "не играть с огнем". Белый дом ранее в четверг не стал раскрывать подробностей беседы лидеров двух стран по теме Тайваня, Пекин же сообщил, что Джо Байден заявил председателю КНР о том, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм острова и неизменен политике "одного Китая".
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