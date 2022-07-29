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Метеорологи ожидают максимальный подъем уровня реки Чита в ночь на субботу
Метеорологи ожидают максимальный подъем уровня реки Чита в ночь на субботу - РИА Новости, 29.07.2022
Метеорологи ожидают максимальный подъем уровня реки Чита в ночь на субботу
Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ожидает максимальный подъём уровня реки в Чите в ночь с пятницы на субботу,... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:59
2022-07-29T16:59
2022-07-29T17:22
общество
забайкальский край
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ЧИТА, 29 июл - РИА Новости. Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ожидает максимальный подъём уровня реки в Чите в ночь с пятницы на субботу, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.Ранее главы администраций районов Читы призвали жителей подготовиться к эвакуации. В городе объявлен режим повышенной готовности. Началась эвакуация маломобильных граждан. В Читинском районе подтоплены пять населенных пунктов, а также 15 дачных кооперативов. Уровень воды в реках поднимается со скоростью 20 сантиметров за два часа."Ожидается максимальный подъём уровня реки Чита до 355 сантиметров. С 10 часов вечера до 12 часов ночи уровень простоит два срока, и после пойдёт на спад. После 12 часов мы прогнозируем спад", - процитировали в пресс-службе начальника забайкальского УГМС Ольгу Ляшко.
забайкальский край
РИА Новости
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2022-07-29T16:59
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РИА Новости
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общество, забайкальский край, видео
16:59 29.07.2022 (обновлено: 17:22 29.07.2022)
Метеорологи ожидают максимальный подъем уровня реки Чита в ночь на субботу
Максимальный подъем уровня реки Чита до 355 сантиметров ожидается в ночь на субботу