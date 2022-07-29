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Метеорологи ожидают максимальный подъем уровня реки Чита в ночь на субботу

Метеорологи ожидают максимальный подъем уровня реки Чита в ночь на субботу - РИА Новости, 29.07.2022

Метеорологи ожидают максимальный подъем уровня реки Чита в ночь на субботу

Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ожидает максимальный подъём уровня реки в Чите в ночь с пятницы на субботу,... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:59

2022-07-29T16:59

2022-07-29T17:22

общество

забайкальский край

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ЧИТА, 29 июл - РИА Новости. Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ожидает максимальный подъём уровня реки в Чите в ночь с пятницы на субботу, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.Ранее главы администраций районов Читы призвали жителей подготовиться к эвакуации. В городе объявлен режим повышенной готовности. Началась эвакуация маломобильных граждан. В Читинском районе подтоплены пять населенных пунктов, а также 15 дачных кооперативов. Уровень воды в реках поднимается со скоростью 20 сантиметров за два часа."Ожидается максимальный подъём уровня реки Чита до 355 сантиметров. С 10 часов вечера до 12 часов ночи уровень простоит два срока, и после пойдёт на спад. После 12 часов мы прогнозируем спад", - процитировали в пресс-службе начальника забайкальского УГМС Ольгу Ляшко.

забайкальский край

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Ольга Фомченкова

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Затопления из-за высокого уровня воды в реках Забайкалья Уровень реки в Чите поднялся до автомобильного моста по улице Комсомольской, движение ограничено. Парк «Бурушка» на берегу реки Чита затопило полностью, лошадей эвакуировали. Рядом пешеходный мост, с ним всё в порядке 2022-07-29T16:59 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, забайкальский край, видео