https://ria.ru/20220729/ospa-1805963811.html
В Бразилии подтвердили первую смерть от оспы обезьян
В Бразилии подтвердили первую смерть от оспы обезьян - РИА Новости, 29.07.2022
В Бразилии подтвердили первую смерть от оспы обезьян
Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило первый летальный случай заболевания оспой обезьян в стране, сообщил телеканал Globo. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T18:54
2022-07-29T18:54
2022-07-29T18:56
в мире
здоровье - общество
бразилия
минас-жерайс
сан-паулу (город)
оспа обезьян
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МЕХИКО, 29 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило первый летальный случай заболевания оспой обезьян в стране, сообщил телеканал Globo.Уточняется, что пациент, который скончался накануне в городе Уберландия, штат Минас-Жерайс, имел пониженный иммунитет.Согласно последним данным минздрава, в Бразилии выявлено 978 случаев этого заболевания, в том числе у троих детей и двоих подростков. Большинство случаев подтверждены в штате Сан-Паулу.
https://ria.ru/20220520/ospa-1789756378.html
бразилия
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в мире, здоровье - общество, бразилия, минас-жерайс, сан-паулу (город), оспа обезьян
18:54 29.07.2022 (обновлено: 18:56 29.07.2022)
В Бразилии подтвердили первую смерть от оспы обезьян
Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило первую смерть от оспы обезьян