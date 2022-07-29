https://ria.ru/20220729/ospa-1805963811.html

В Бразилии подтвердили первую смерть от оспы обезьян

В Бразилии подтвердили первую смерть от оспы обезьян - РИА Новости, 29.07.2022

В Бразилии подтвердили первую смерть от оспы обезьян

Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило первый летальный случай заболевания оспой обезьян в стране, сообщил телеканал Globo. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T18:54

2022-07-29T18:54

2022-07-29T18:56

в мире

здоровье - общество

бразилия

минас-жерайс

сан-паулу (город)

оспа обезьян

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МЕХИКО, 29 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило первый летальный случай заболевания оспой обезьян в стране, сообщил телеканал Globo.Уточняется, что пациент, который скончался накануне в городе Уберландия, штат Минас-Жерайс, имел пониженный иммунитет.Согласно последним данным минздрава, в Бразилии выявлено 978 случаев этого заболевания, в том числе у троих детей и двоих подростков. Большинство случаев подтверждены в штате Сан-Паулу.

https://ria.ru/20220520/ospa-1789756378.html

бразилия

минас-жерайс

сан-паулу (город)

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в мире, здоровье - общество, бразилия, минас-жерайс, сан-паулу (город), оспа обезьян