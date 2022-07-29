https://ria.ru/20220729/ospa-1805821528.html

В Нью-Йорке объявили оспу обезьян угрозой здравоохранению

В Нью-Йорке объявили оспу обезьян угрозой здравоохранению - РИА Новости, 29.07.2022

В Нью-Йорке объявили оспу обезьян угрозой здравоохранению

Американский штат Нью-Йорк объявил оспу обезьян "непосредственной угрозой здравоохранению" в связи с ростом числа случаев заражения вирусом. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:18

2022-07-29T12:18

2022-07-29T12:18

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нью-йорк (город)

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воз

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НЬЮ-ЙОРК, 29 июл - РИА Новости. Американский штат Нью-Йорк объявил оспу обезьян "непосредственной угрозой здравоохранению" в связи с ростом числа случаев заражения вирусом."Основываясь на продолжающемся распространении вируса, масштабы которого быстро возросли и затронули в первую очередь группы населения, идентифицирующие себя как мужчины, имеющие секс с мужчинами, а также на необходимости проведения местными органами власти вакцинации, я объявила оспу обезьян непосредственной угрозой общественному здравоохранению по всему штату Нью-Йорк", - говорится в заявлении уполномоченного по вопросам здравоохранения штата Нью-Йорк доктора Мэри Т. Бассетт, опубликованном на сайте департамента здравоохранения штата.По ее словам, это значит, что местные департаменты здравоохранения, занимающиеся реагированием и профилактической деятельностью, смогут получить доступ к дополнительному возмещению расходов от штата после максимального использования других федеральных источников и источников финансирования штата для ограничения распространения вируса среди населения штата.Ранее город Сан-Франциско в штате Калифорния объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением оспы обезьян.На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы. При этом ВОЗ не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян и пока не располагает данными о том, насколько существующие вакцины эффективны против оспы обезьян.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://ria.ru/20220729/vaktsina-1805411060.html

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в мире, здоровье - общество, нью-йорк (город), сан-франциско, калифорния, воз