10:55 29.07.2022 (обновлено: 10:58 29.07.2022)
Сан-Франциско объявил режим ЧС в связи с распространением оспы обезьян
Мэр Сан-Франциско Брид сообщила об объявлении в городе режима ЧС из-за оспы обезьян
© AP Photo / CDCРуки пациента с обезьяньей оспой
© AP Photo / CDC
Руки пациента с обезьяньей оспой. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Город Сан-Франциско в американском штате Калифорния объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением оспы обезьян, сообщает мэр города Лондон Брид.
"Сан-Франциско сообщил о своем первом случае оспы обезьян 3 июня, и с тех пор число случаев продолжает расти. Считается, что риск населению в целом от этого вируса невысок, поскольку это не та болезнь, которая легко распространяется по воздуху, как COVID-19. Однако это первый случай, когда она распространилась сразу во многих странах, и мы наблюдаем рост случаев в Сан-Франциско. В минувшие выходные Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ее чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. Сегодня наш департамент общественного здравоохранения принимает меры по объявлению чрезвычайной ситуации в области здравоохранения местного значения, чтобы помочь нам лучше подготовиться к распространению этого вируса", - говорится в заявлении, опубликованном в блоге мэра на платформе Medium.
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы. При этом, ВОЗ не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян и пока не располагает данными о том, насколько существующие вакцины эффективны против оспы обезьян.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.