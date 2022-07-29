https://ria.ru/20220729/ospa-1805790232.html

Сан-Франциско объявил режим ЧС в связи с распространением оспы обезьян

Сан-Франциско объявил режим ЧС в связи с распространением оспы обезьян - РИА Новости, 29.07.2022

Сан-Франциско объявил режим ЧС в связи с распространением оспы обезьян

Город Сан-Франциско в американском штате Калифорния объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением оспы обезьян, сообщает мэр города Лондон... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T10:55

2022-07-29T10:55

2022-07-29T10:58

в мире

сан-франциско

сша

оспа обезьян

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Город Сан-Франциско в американском штате Калифорния объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением оспы обезьян, сообщает мэр города Лондон Брид."Сан-Франциско сообщил о своем первом случае оспы обезьян 3 июня, и с тех пор число случаев продолжает расти. Считается, что риск населению в целом от этого вируса невысок, поскольку это не та болезнь, которая легко распространяется по воздуху, как COVID-19. Однако это первый случай, когда она распространилась сразу во многих странах, и мы наблюдаем рост случаев в Сан-Франциско. В минувшие выходные Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ее чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. Сегодня наш департамент общественного здравоохранения принимает меры по объявлению чрезвычайной ситуации в области здравоохранения местного значения, чтобы помочь нам лучше подготовиться к распространению этого вируса", - говорится в заявлении, опубликованном в блоге мэра на платформе Medium.На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы. При этом, ВОЗ не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян и пока не располагает данными о том, насколько существующие вакцины эффективны против оспы обезьян.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://ria.ru/20220729/vaktsina-1805411060.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сан-франциско, сша, оспа обезьян