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В Забайкалье возбудили дело из-за осквернения могил погибших в спецоперации
В Забайкалье возбудили дело из-за осквернения могил погибших в спецоперации - РИА Новости, 29.07.2022
В Забайкалье возбудили дело из-за осквернения могил погибших в спецоперации
Следователи возбудили уголовное дело из-за информации об осквернении могил военнослужащих в городе Борзя, которые погибли во время спецоперации на Украине,... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T23:15
2022-07-29T23:15
2022-07-29T23:15
происшествия
борзя
забайкальский край
россия
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ЧИТА, 29 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за информации об осквернении могил военнослужащих в городе Борзя, которые погибли во время спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю."29 июля в некоторых социальных сетях появились данные о том, что в городе Борзя Забайкальского края злоумышленники повредили могилы военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье т. 243.4 УК РФ - уничтожение либо повреждение воинских захоронений", - говорится в сообщении.Следователи установят обстоятельства случившегося. Дано поручение сотрудникам полиции об установлении причастных к указанным фактам.
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происшествия, борзя, забайкальский край, россия
В Забайкалье возбудили дело из-за осквернения могил погибших в спецоперации
В Забайкалье возбудили дело из-за осквернения могил военных, погибших в спецоперации