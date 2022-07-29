https://ria.ru/20220729/oskvernenie-1806004784.html

В Забайкалье возбудили дело из-за осквернения могил погибших в спецоперации

В Забайкалье возбудили дело из-за осквернения могил погибших в спецоперации - РИА Новости, 29.07.2022

В Забайкалье возбудили дело из-за осквернения могил погибших в спецоперации

Следователи возбудили уголовное дело из-за информации об осквернении могил военнослужащих в городе Борзя, которые погибли во время спецоперации на Украине,... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T23:15

2022-07-29T23:15

2022-07-29T23:15

происшествия

борзя

забайкальский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800731256_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_c83bc276aa09c31a9bddf0b43f3ab336.jpg

ЧИТА, 29 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за информации об осквернении могил военнослужащих в городе Борзя, которые погибли во время спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю."29 июля в некоторых социальных сетях появились данные о том, что в городе Борзя Забайкальского края злоумышленники повредили могилы военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье т. 243.4 УК РФ - уничтожение либо повреждение воинских захоронений", - говорится в сообщении.Следователи установят обстоятельства случившегося. Дано поручение сотрудникам полиции об установлении причастных к указанным фактам.

борзя

забайкальский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, борзя, забайкальский край, россия