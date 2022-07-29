Украинские войска обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Лозовое
Украинские войска обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Лозовое из тяжелой артиллерии
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Лозовое, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, пять снарядов калибром 122 миллиметра и десять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 22.16 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - населенный пункт Лозовое: выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.