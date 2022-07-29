https://ria.ru/20220729/obstrely-1805738198.html

Украинские войска обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Лозовое

Украинские войска обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Лозовое - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Лозовое

Украинские войска обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Лозовое, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, пять снарядов калибром 122 миллиметра и десять мин... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T00:15

2022-07-29T00:15

2022-07-29T00:15

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg

ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Лозовое, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, пять снарядов калибром 122 миллиметра и десять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 22.16 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - населенный пункт Лозовое: выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220728/ranenaya-1805710394.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина