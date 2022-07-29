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Украинские военные обстреляли Гольмовский и Доломитное
Украинские военные обстреляли Гольмовский и Доломитное - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские военные обстреляли Гольмовский и Доломитное
Украинские войска выпустили 40 ракет из "Градов" по Гольмовскому и Доломитному в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T20:49
2022-07-29T20:49
2022-07-29T20:49
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 40 ракет из "Градов" по Гольмовскому и Доломитному в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.14 - населенный пункт Артемовск - населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"... 20.10 - населенный пункт Артемовск - населенный пункт Доломитное: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также сообщается, что украинские войска обстреливали Новобахмутовку и Новоселовку снарядами каибром 120 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, доломитное, артемовск, украина
Украинские военные обстреляли Гольмовский и Доломитное
ДНР: ВСУ выпустили 40 ракет из "Градов" по Гольмовскому и Доломитному