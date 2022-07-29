https://ria.ru/20220729/obstrel-1805987007.html

Украинские военные обстреляли Гольмовский и Доломитное

Украинские военные обстреляли Гольмовский и Доломитное - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские военные обстреляли Гольмовский и Доломитное

Украинские войска выпустили 40 ракет из "Градов" по Гольмовскому и Доломитному в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T20:49

2022-07-29T20:49

2022-07-29T20:49

специальная военная операция на украине

в мире

доломитное

артемовск

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155813/16/1558131615_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dafcd5ac010b5bbbd786f3aa2acfcc54.jpg

ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 40 ракет из "Градов" по Гольмовскому и Доломитному в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.14 - населенный пункт Артемовск - населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"... 20.10 - населенный пункт Артемовск - населенный пункт Доломитное: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также сообщается, что украинские войска обстреливали Новобахмутовку и Новоселовку снарядами каибром 120 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

доломитное

артемовск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, доломитное, артемовск, украина