https://ria.ru/20220729/obstrel-1805982699.html

Украинские военные обстреляли больницу в Донецке

Украинские военные обстреляли больницу в Донецке - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские военные обстреляли больницу в Донецке

Фасад и остекление здания больницы повреждены в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T20:18

2022-07-29T20:18

2022-07-29T20:18

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Фасад и остекление здания больницы повреждены в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр Донецка Алексей Кулемзин."В результате обстрела Куйбышевского района повреждены фасад и остекление здания больницы № 21 (пр. Кремлёвский, 12а). По ул. Геохимической, 1 повреждены 2 автомобиля, остекление, забор, ворота", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220729/dnr-1805975337.html

куйбышевский район

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в мире, куйбышевский район