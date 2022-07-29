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Украинские военные обстреляли больницу в Донецке
Украинские военные обстреляли больницу в Донецке - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские военные обстреляли больницу в Донецке
Фасад и остекление здания больницы повреждены в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T20:18
2022-07-29T20:18
2022-07-29T20:18
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Фасад и остекление здания больницы повреждены в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр Донецка Алексей Кулемзин."В результате обстрела Куйбышевского района повреждены фасад и остекление здания больницы № 21 (пр. Кремлёвский, 12а). По ул. Геохимической, 1 повреждены 2 автомобиля, остекление, забор, ворота", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220729/dnr-1805975337.html
куйбышевский район
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в мире, куйбышевский район
Украинские военные обстреляли больницу в Донецке
Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка ВСУ повредили здание больницы