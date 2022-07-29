https://ria.ru/20220729/obstrel-1805968884.html
При обстреле Гольмовского погиб мирный житель
При обстреле Гольмовского погиб мирный житель - РИА Новости, 29.07.2022
При обстреле Гольмовского погиб мирный житель
Мирный житель, получивший ранение при обстреле украинскими войсками Гольмовского под Горловкой в ДНР, скончался, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T19:18
2022-07-29T19:18
2022-07-29T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
горловка
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155813/16/1558131615_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dafcd5ac010b5bbbd786f3aa2acfcc54.jpg
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Мирный житель, получивший ранение при обстреле украинскими войсками Гольмовского под Горловкой в ДНР, скончался, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько.Ранее в пятницу мэр сообщил, что Гольмовский был обесточен при обстреле со стороны украинских войск, ранение получил мирный житель."К сожалению, пожилой мужчина Р. Н. А., получивший ранение вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в поселке городского типа Гольмовский (Никитовский район Горловки) по ул. Аренского, скончался", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155813/16/1558131615_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3bb5d84ddff8587c3aa817af078134ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, горловка, украина
При обстреле Гольмовского погиб мирный житель
Мэр Горловки Приходько: умер мирный житель, получивший ранение при обстреле Гольмовского