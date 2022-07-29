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При обстреле Гольмовского погиб мирный житель

При обстреле Гольмовского погиб мирный житель - РИА Новости, 29.07.2022

При обстреле Гольмовского погиб мирный житель

Мирный житель, получивший ранение при обстреле украинскими войсками Гольмовского под Горловкой в ДНР, скончался, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T19:18

2022-07-29T19:18

2022-07-29T19:18

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Мирный житель, получивший ранение при обстреле украинскими войсками Гольмовского под Горловкой в ДНР, скончался, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько.Ранее в пятницу мэр сообщил, что Гольмовский был обесточен при обстреле со стороны украинских войск, ранение получил мирный житель."К сожалению, пожилой мужчина Р. Н. А., получивший ранение вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в поселке городского типа Гольмовский (Никитовский район Горловки) по ул. Аренского, скончался", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

украина

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