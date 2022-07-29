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При обстреле Гольмовского погиб мирный житель - РИА Новости, 29.07.2022
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При обстреле Гольмовского погиб мирный житель
При обстреле Гольмовского погиб мирный житель - РИА Новости, 29.07.2022
При обстреле Гольмовского погиб мирный житель
Мирный житель, получивший ранение при обстреле украинскими войсками Гольмовского под Горловкой в ДНР, скончался, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T19:18
2022-07-29T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Мирный житель, получивший ранение при обстреле украинскими войсками Гольмовского под Горловкой в ДНР, скончался, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько.Ранее в пятницу мэр сообщил, что Гольмовский был обесточен при обстреле со стороны украинских войск, ранение получил мирный житель."К сожалению, пожилой мужчина Р. Н. А., получивший ранение вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в поселке городского типа Гольмовский (Никитовский район Горловки) по ул. Аренского, скончался", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.
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в мире, жкх, горловка, украина
19:18 29.07.2022
 
При обстреле Гольмовского погиб мирный житель

Мэр Горловки Приходько: умер мирный житель, получивший ранение при обстреле Гольмовского

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Мирный житель, получивший ранение при обстреле украинскими войсками Гольмовского под Горловкой в ДНР, скончался, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько.
Ранее в пятницу мэр сообщил, что Гольмовский был обесточен при обстреле со стороны украинских войск, ранение получил мирный житель.
"К сожалению, пожилой мужчина Р. Н. А., получивший ранение вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в поселке городского типа Гольмовский (Никитовский район Горловки) по ул. Аренского, скончался", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.
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