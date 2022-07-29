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При обстреле Брилевки в Херсонской области погибли пять человек
При обстреле Брилевки в Херсонской области погибли пять человек - РИА Новости, 29.07.2022
При обстреле Брилевки в Херсонской области погибли пять человек
Семья – двое взрослых и трое детей – погибла в результате украинского удара по поселку Брилевка Херсонской области, сообщил РИА Новости замглавы администрации... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T18:45
2022-07-29T18:45
2022-07-29T19:01
специальная военная операция на украине
херсонская область
украинский демократический альянс за реформы (удар)
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БРИЛЕВКА (Херсонская область), 29 июл - РИА Новости. Семья – двое взрослых и трое детей – погибла в результате украинского удара по поселку Брилевка Херсонской области, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов"Вот это дом, вы видите, он первый как раз, который пострадал. В него тоже прилетело, и там погибла семья, по нашей информации, потому что на связь не выходят. Двое взрослых и трое детей. Вот накрыло непосредственно как раз после ударов украинских нацистов, которые, подчеркиваю, обстреливают абсолютно мирное население Херсонской области", - сказал он.По его словам, обстрелы украинской стороной мирного населения в очередной раз подтверждает, что "никто не считается с количеством погибших, что история Донецка восьмилетняя продолжается, когда мы хороним своих детей".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , украинский демократический альянс за реформы (удар), донецк (днр), в мире
18:45 29.07.2022 (обновлено: 19:01 29.07.2022)
При обстреле Брилевки в Херсонской области погибли пять человек
Стремоусов: при обстреле Брилевки в Херсонской области погибла семья из пяти человек
БРИЛЕВКА (Херсонская область), 29 июл - РИА Новости. Семья – двое взрослых и трое детей – погибла в результате украинского удара по поселку Брилевка Херсонской области, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов
"Вот это дом, вы видите, он первый как раз, который пострадал. В него тоже прилетело, и там погибла семья, по нашей информации, потому что на связь не выходят. Двое взрослых и трое детей. Вот накрыло непосредственно как раз после ударов украинских нацистов, которые, подчеркиваю, обстреливают абсолютно мирное население Херсонской области", - сказал он.
По его словам, обстрелы украинской стороной мирного населения в очередной раз подтверждает, что "никто не считается с количеством погибших, что история Донецка
восьмилетняя продолжается, когда мы хороним своих детей".