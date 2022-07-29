Рейтинг@Mail.ru
Опубликовано видео последствий удара HIMARS по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/obstrel-1805898146.html
Опубликовано видео последствий удара HIMARS по СИЗО в Еленовке
Опубликовано видео последствий удара HIMARS по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 29.07.2022
Опубликовано видео последствий удара HIMARS по СИЗО в Еленовке
Здание СИЗО №120 в Еленовке почти полностью уничтожено, содержавшиеся там украинские боевики сгорели практически дотла, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:05
2022-07-29T19:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
днр
донбасс
рсзо himars
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805906087_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e13f6d4b77c66263fecd47cec3a78eae.jpg
ЕЛЕНОВКА (ДНР), 29 июл - РИА Новости. Здание СИЗО №120 в Еленовке почти полностью уничтожено, содержавшиеся там украинские боевики сгорели практически дотла, передает корреспондент РИА Новости из ДНР.Ночью изолятор обстреляли украинские боевики из РСЗО HIMARS. Сейчас там работают медики и сотрудники МЧС.Как заметил корреспондент, здание СИЗО серьезно пострадало: разрушена крыша, все вокруг — в пепле и копоти. На месте видны обгоревшие до черноты трупы содержавшихся там украинских военнопленных.Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара возросло уже до 53 человек.Глава ДНР Денис Пушилин ранее связал обстрел с тем, что содержащиеся в СИЗО радикалы из "Азова" (против отдельных боевиков этого формирования в России возбуждены дела) начали давать показания.В Минобороны назвали обстрел "вопиющей провокацией", совершенной "с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен".На месте удара обнаружены обломки боеприпасов, использующихся при стрельбе из РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20220729/obstrel-1805881725.html
https://ria.ru/20220729/plennye-1805941278.html
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, после удара ракетами HIMARS
Корреспондент РИА Новости передает кадры из СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные и по которому ночью был нанесен удар ракетами HIMARS
2022-07-29T16:05
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805906087_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_9207d442b3147e54e93be6c0af23cc03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, днр, донбасс, рсзо himars
16:05 29.07.2022 (обновлено: 19:25 29.07.2022)
 
Опубликовано видео последствий удара HIMARS по СИЗО в Еленовке

Появилось видео последствий удара HIMARS по СИЗО в Еленовке, где были украинские пленные

Читать ria.ru в
ЕЛЕНОВКА (ДНР), 29 июл - РИА Новости. Здание СИЗО №120 в Еленовке почти полностью уничтожено, содержавшиеся там украинские боевики сгорели практически дотла, передает корреспондент РИА Новости из ДНР.
Ночью изолятор обстреляли украинские боевики из РСЗО HIMARS. Сейчас там работают медики и сотрудники МЧС.
Нехватка боеприпасов их не остановила – Басурин о случившемся в Еленовке - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
15:28Специальная военная операция на Украине
Басурин: в Киеве знали, что в СИЗО в Еленовке находятся украинские пленные
Как заметил корреспондент, здание СИЗО серьезно пострадало: разрушена крыша, все вокруг — в пепле и копоти. На месте видны обгоревшие до черноты трупы содержавшихся там украинских военнопленных.
Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара возросло уже до 53 человек.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее связал обстрел с тем, что содержащиеся в СИЗО радикалы из "Азова" (против отдельных боевиков этого формирования в России возбуждены дела) начали давать показания.
В Минобороны назвали обстрел "вопиющей провокацией", совершенной "с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен".
На месте удара обнаружены обломки боеприпасов, использующихся при стрельбе из РСЗО HIMARS.
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
17:49Специальная военная операция на Украине
Украинских пленных из обстрелянного ВСУ СИЗО доставили в больницы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДНРДонбассРСЗО HIMARS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала