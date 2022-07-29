https://ria.ru/20220729/obstrel-1805898146.html
Опубликовано видео последствий удара HIMARS по СИЗО в Еленовке
Опубликовано видео последствий удара HIMARS по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 29.07.2022
Опубликовано видео последствий удара HIMARS по СИЗО в Еленовке
Здание СИЗО №120 в Еленовке почти полностью уничтожено, содержавшиеся там украинские боевики сгорели практически дотла, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:05
2022-07-29T16:05
2022-07-29T19:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
днр
донбасс
рсзо himars
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ЕЛЕНОВКА (ДНР), 29 июл - РИА Новости. Здание СИЗО №120 в Еленовке почти полностью уничтожено, содержавшиеся там украинские боевики сгорели практически дотла, передает корреспондент РИА Новости из ДНР.Ночью изолятор обстреляли украинские боевики из РСЗО HIMARS. Сейчас там работают медики и сотрудники МЧС.Как заметил корреспондент, здание СИЗО серьезно пострадало: разрушена крыша, все вокруг — в пепле и копоти. На месте видны обгоревшие до черноты трупы содержавшихся там украинских военнопленных.Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара возросло уже до 53 человек.Глава ДНР Денис Пушилин ранее связал обстрел с тем, что содержащиеся в СИЗО радикалы из "Азова" (против отдельных боевиков этого формирования в России возбуждены дела) начали давать показания.В Минобороны назвали обстрел "вопиющей провокацией", совершенной "с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен".На месте удара обнаружены обломки боеприпасов, использующихся при стрельбе из РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20220729/obstrel-1805881725.html
https://ria.ru/20220729/plennye-1805941278.html
донецкая народная республика
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СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, после удара ракетами HIMARS
Корреспондент РИА Новости передает кадры из СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные и по которому ночью был нанесен удар ракетами HIMARS
2022-07-29T16:05
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, днр, донбасс, рсзо himars
16:05 29.07.2022 (обновлено: 19:25 29.07.2022)
Опубликовано видео последствий удара HIMARS по СИЗО в Еленовке
Появилось видео последствий удара HIMARS по СИЗО в Еленовке, где были украинские пленные