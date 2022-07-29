https://ria.ru/20220729/obstrel-1805898146.html

Опубликовано видео последствий удара HIMARS по СИЗО в Еленовке

Опубликовано видео последствий удара HIMARS по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 29.07.2022

Опубликовано видео последствий удара HIMARS по СИЗО в Еленовке

Здание СИЗО №120 в Еленовке почти полностью уничтожено, содержавшиеся там украинские боевики сгорели практически дотла, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:05

2022-07-29T16:05

2022-07-29T19:25

специальная военная операция на украине

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ЕЛЕНОВКА (ДНР), 29 июл - РИА Новости. Здание СИЗО №120 в Еленовке почти полностью уничтожено, содержавшиеся там украинские боевики сгорели практически дотла, передает корреспондент РИА Новости из ДНР.Ночью изолятор обстреляли украинские боевики из РСЗО HIMARS. Сейчас там работают медики и сотрудники МЧС.Как заметил корреспондент, здание СИЗО серьезно пострадало: разрушена крыша, все вокруг — в пепле и копоти. На месте видны обгоревшие до черноты трупы содержавшихся там украинских военнопленных.Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара возросло уже до 53 человек.Глава ДНР Денис Пушилин ранее связал обстрел с тем, что содержащиеся в СИЗО радикалы из "Азова" (против отдельных боевиков этого формирования в России возбуждены дела) начали давать показания.В Минобороны назвали обстрел "вопиющей провокацией", совершенной "с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен".На месте удара обнаружены обломки боеприпасов, использующихся при стрельбе из РСЗО HIMARS.

https://ria.ru/20220729/obstrel-1805881725.html

https://ria.ru/20220729/plennye-1805941278.html

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, после удара ракетами HIMARS Корреспондент РИА Новости передает кадры из СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные и по которому ночью был нанесен удар ракетами HIMARS 2022-07-29T16:05 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, днр, донбасс, рсзо himars