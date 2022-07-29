https://ria.ru/20220729/obstrel-1805881725.html
Басурин: в Киеве знали, что в СИЗО в Еленовке находятся украинские пленные
Басурин: в Киеве знали, что в СИЗО в Еленовке находятся украинские пленные - РИА Новости, 29.07.2022
Басурин: в Киеве знали, что в СИЗО в Еленовке находятся украинские пленные
В Киеве знали, что в колонии в Еленовке в Донецкой Народной республике находятся украинские пленные, сообщил журналистам заместитель начальника Народной милиции РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:28
2022-07-29T15:28
2022-07-29T19:42
специальная военная операция на украине
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
эдуард басурин
донецкая народная республика
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ЕЛЕНОВКА (ДНР), 29 июл - РИА Новости. В Киеве знали, что в колонии в Еленовке в Донецкой Народной республике находятся украинские пленные, сообщил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара украинских войск по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53. Как сообщало минобороны РФ, удар по изолятору был нанесен из американской РСЗО HIMARS."Они (Украина – ред.) знали точно, где они (пленные – ред.) содержатся и в каком месте. После того как украинские военнопленные начали рассказывать о тех преступлениях, которые они совершали, а эти приказы получали из Киева, было принято решение политическим руководством Украины ...нанести сюда удар", - сказал Басурин.
https://ria.ru/20220729/elenovka-1805843934.html
украина
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РИА Новости
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"Нехватка боеприпасов их не остановила" – Басурин о случившемся в Еленовке
Басурин: в Киеве точно знали, что в СИЗО в Еленовке, по которому был нанесен удар, находятся украинские пленные, поскольку место их содержания определяла сама Украина
2022-07-29T15:28
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PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина, эдуард басурин, донецкая народная республика
15:28 29.07.2022 (обновлено: 19:42 29.07.2022)
Басурин: в Киеве знали, что в СИЗО в Еленовке находятся украинские пленные
Басурин: в Киеве знали, что в СИЗО, по которому ударили ВСУ, находятся украинские пленные