https://ria.ru/20220729/obstrel-1805881725.html

Басурин: в Киеве знали, что в СИЗО в Еленовке находятся украинские пленные

Басурин: в Киеве знали, что в СИЗО в Еленовке находятся украинские пленные - РИА Новости, 29.07.2022

Басурин: в Киеве знали, что в СИЗО в Еленовке находятся украинские пленные

В Киеве знали, что в колонии в Еленовке в Донецкой Народной республике находятся украинские пленные, сообщил журналистам заместитель начальника Народной милиции РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:28

2022-07-29T15:28

2022-07-29T19:42

специальная военная операция на украине

в мире

днр

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

украина

эдуард басурин

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ЕЛЕНОВКА (ДНР), 29 июл - РИА Новости. В Киеве знали, что в колонии в Еленовке в Донецкой Народной республике находятся украинские пленные, сообщил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара украинских войск по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53. Как сообщало минобороны РФ, удар по изолятору был нанесен из американской РСЗО HIMARS."Они (Украина – ред.) знали точно, где они (пленные – ред.) содержатся и в каком месте. После того как украинские военнопленные начали рассказывать о тех преступлениях, которые они совершали, а эти приказы получали из Киева, было принято решение политическим руководством Украины ...нанести сюда удар", - сказал Басурин.

https://ria.ru/20220729/elenovka-1805843934.html

украина

донецкая народная республика

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"Нехватка боеприпасов их не остановила" – Басурин о случившемся в Еленовке Басурин: в Киеве точно знали, что в СИЗО в Еленовке, по которому был нанесен удар, находятся украинские пленные, поскольку место их содержания определяла сама Украина 2022-07-29T15:28 true PT0M54S

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Ольга Фомченкова

в мире, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина, эдуард басурин, донецкая народная республика