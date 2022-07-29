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Число погибших при ударе ВСУ по изолятору в Еленовке возросло до 53 человек - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/obstrel-1805815751.html
Число погибших при ударе ВСУ по изолятору в Еленовке возросло до 53 человек
Число погибших при ударе ВСУ по изолятору в Еленовке возросло до 53 человек - РИА Новости, 29.07.2022
Число погибших при ударе ВСУ по изолятору в Еленовке возросло до 53 человек
Число погибших вследствие удара ВСУ по изолятору в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53, сообщается в Telegram-канале штаба... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:57
2022-07-29T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
днр
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ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Число погибших вследствие удара ВСУ по изолятору в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.Еще 75 человек получили ранения, говорится в публикации."Преступный киевский режим целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен", — добавили в штабе.Ранее в российском Минобороны заявили о 40 погибших и 75 пострадавших военнопленных, а также о восьми раненых сотрудниках СИЗО. По информации военного ведомства, украинская армия нанесла удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS с целью провокации — чтобы запугать украинских военнослужащих и предотвратить их сдачу в плен. Как передает корреспондент РИА Новости, на месте обстрела нашли обломки ракеты HIMARS, на некоторых сохранились фрагменты номера.По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, киевские власти отдали приказ об обстреле из желания уничтожить начавших давать показания пленных, в том числе боевиков "Азова", в отношении боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. В середине мая украинские военные и националисты из полка "Азов", заблокированные на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь", начали сдаваться в плен. Всего сложили оружие около двух с половиной тысяч человек. Раненых отправили в больницу, остальных — в колонию в Еленовке.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220724/plennyy-1804635216.html
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в мире, донбасс, днр
11:57 29.07.2022 (обновлено: 17:00 29.07.2022)
 
Число погибших при ударе ВСУ по изолятору в Еленовке возросло до 53 человек

Штаб ДНР: при ударе ВСУ по изолятору в Еленовке 53 человека погибли и 75 получили ранения

© РИА НовостиМесто содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Число погибших вследствие удара ВСУ по изолятору в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.
Еще 75 человек получили ранения, говорится в публикации.
"Преступный киевский режим целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен", — добавили в штабе.
Ранее в российском Минобороны заявили о 40 погибших и 75 пострадавших военнопленных, а также о восьми раненых сотрудниках СИЗО. По информации военного ведомства, украинская армия нанесла удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS с целью провокации — чтобы запугать украинских военнослужащих и предотвратить их сдачу в плен.
Как передает корреспондент РИА Новости, на месте обстрела нашли обломки ракеты HIMARS, на некоторых сохранились фрагменты номера.
По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, киевские власти отдали приказ об обстреле из желания уничтожить начавших давать показания пленных, в том числе боевиков "Азова", в отношении боевиков которого в России возбуждено уголовное дело.
В середине мая украинские военные и националисты из полка "Азов", заблокированные на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь", начали сдаваться в плен. Всего сложили оружие около двух с половиной тысяч человек. Раненых отправили в больницу, остальных — в колонию в Еленовке.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Украинский военный в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 16:53В мире
"Кинули на убой". Пленный ВСУ рассказал, как командиры бросили полк в ЛНР
 
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